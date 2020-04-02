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Уряд запропонує Раді обнулити мито на гречку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook повідомив торговий представник України Тарас Качка.
Дивися повний текст Уряд запропонує Раді обнулити мито на гречку
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:47
...и на туалетную бумагу...
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