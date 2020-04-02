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Ціни на лимони злетіли і
прагнуть оновити рекорд

Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 07:51

Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Цього місяця ціни на лимони на українських ринках можуть оновити рекорд через обмеження на експорт із Туреччини.

Дивися повний текст Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 07:51

Открою секрет людям, считающим, что в лимонах огромное содержание витамина С: там его не намного больше, чем в намного более дешёвых фруктах и овощах, которые не такие кислые, и их можно съесть в большем количестве. Лимоноверующим смотреть таблицы.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:14

Re: Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд

avk написав:Открою секрет людям, считающим, что в лимонах огромное содержание витамина С: там его не намного больше, чем в намного более дешёвых фруктах и овощах, которые не такие кислые, и их можно съесть в большем количестве. Лимоноверующим смотреть таблицы.


Это да.
У нашего народа еще и легенда, что лимон кислый, потому что там много витамина С )))
Хотя он кислый по причине изобилия лимонной кислоты, которая отлично снимает налет с сантехники, заодно размягчая зубную эмаль и действуя на слизистую желудка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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