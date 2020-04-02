Цього місяця ціни на лимони на українських ринках можуть оновити рекорд через обмеження на експорт із Туреччини.
Дивися повний текст Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 07:51
Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд.
Додано: Нед 05 кві, 2020 07:51
Открою секрет людям, считающим, что в лимонах огромное содержание витамина С: там его не намного больше, чем в намного более дешёвых фруктах и овощах, которые не такие кислые, и их можно съесть в большем количестве. Лимоноверующим смотреть таблицы.
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:14
Re: Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд
Это да.
У нашего народа еще и легенда, что лимон кислый, потому что там много витамина С )))
Хотя он кислый по причине изобилия лимонной кислоты, которая отлично снимает налет с сантехники, заодно размягчая зубную эмаль и действуя на слизистую желудка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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