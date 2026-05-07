Hotab , ты статью читал вообще? А читать вероятно умеешь ведь, поскольку до сих пор на вертолете не убился(т.е. скорее всего как-то с букварем читал летные инструкции). Хотя не факт - птицы вон читать не умеют, но летают великолепно. "В Україні на сьогодні налічується понад 200 тисяч військових пенсіонерів до 60 років і з них служать у ЗСУ лише трохи більше 5,5 тисячі."- вот такая фраза есть в статье. При чем тут пожарники? Речь о бывших работниках силовых структур. Само название статьи говорит о том, что только 2,5% из них пошло воевать на 2024год. Я и так в подсчете немного подсластил эту цифру до 5%, учтя потери на травмы и болезни. Не хочу больше тратить время на чтение твоих последующих простыней с претензией на юмор(ну по крайней мере тебе самому так хочется верить), у меня есть друг-врач, он всегда советовал мне просто не обращать внимания на некоторый тип людей, к которым ты явно относишься.
Бачиш, я ж і казав що ти не розумієш прочитане через низькі розумові здібності))
«Військові пенсіонери» - це не лише пенсіонери ЗСУ , прикинь! 😅😅 Це всі хто отримує пенсію по вищезгаданому мною ЗУ. І там же я вказав хто це. І включно з військовослужбовцями ДСНС України, вони ж пожежні)))). Але ж ти з ознаками дислексіі)) Ну ти нарешті розібрався, і це добре. )) Поспілкуйся ще трохи з ШІ, він тобі детальніше розкаже )) От я ж не раз казав абирвалгу, тепер доводиться тобі: «говоріть лише проте, в чому хоч трішки розбираєтесь»))
А на заборі що написано?))
По-перше, з чого ти взяв , що вони всі пішли «воювать»? 😅 Може і в ТЦК, може і в штаб біля Бандерлога. По-друге, а куди пішли решта 15.5 тисяч? Адже в табличці вказано, що всього 21 тисяча (низ таблиці) А невідомо в які саме силові структури і що вони там роблять. Та же є СБУ, які теж воюють (спецпідрозділи). Там же є НГУ, теж воюють. Там прикордонники. Ось їх група, вони воюють.
Та навіть нац поліція , які теж прикинь, отримують пенсію по цьому закону і входять в оці 170 тис пенсіонерів «до 60р». А вони теж воюють, як на фронті, так і санітарна авіація нацполу возить поранених.
Тому що виходить? Воює значно більше, ніж 5.5 тисяч, які пішли саме в ЗСУ. Скільки -хз. Є лише цифра скільки мобілізувались - 21 тисяча
Как видим - ситуация мало изменилась
Насправді «сильно» змінилось. У абирвалга стаття 2024 року, було 170+ в.пенсів до 60 років. А в твоїй статті середини 2025 року, вже 160. Те, про що я казав. Найбільша кількість таких пенсів сконцентрована якраз в групах 53-60 років. І щороку по 15 тисяч просто «вилітає» в 60+. «Молодняк» , про яких щебече абирвалг , як раз їх майже нема. А такі, що ще і щоб екс. військові саме ЗСУ (бо ти ж розказуєш «все життя їх вчили воювати»), то взагалі. Чи у тебе і інспектора МРЕО «все життя вчили воювати»? І слєдака , чи дізнавача? Може пожежного ДСНС? Може офіцера, який ходив якісь ключі-коди вводити в якісь приблуди звʼязкові (Днржспецзвязок, який також отримує пенсію по вказаному закону).
Я розумію що ти з абирвалгом хотіли б да хоч викладачку школи міліції відправити воювати замість себе, бо вам страшно, але ж трохи мізки вмикати треба…, Ті, хто дійсно щось були навчені для війни , і саме в ЗСУ, та ще і не 58 річні - вже майже всі ТАМ.
А решта навчені так само як і ти. І черга у тебе одна з ними. Як би ти від страху не верещав «хапайте он їх!»