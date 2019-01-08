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Finance.ua: «Карантинные»
скидки, кэшбэки, доставки и...

Finance.ua: «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:23

Finance.ua: «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и...

Пропонуємо до обговорення:
Как бизнес помогает клиентам пережить самоизоляцию
Карантин из-за пандемии коронавируса в Украине действует до 24 апреля. Но его, скорее всего, продлят до 15 мая. Дальше по ситуации. Сознательным людям, которые придерживаются режима самоизоляции, так или иначе приходится пользоваться услугами бизнеса: покупать продукты, лекарства, оплачивать счета, добираться до работы без общественного транспорта (в первую очередь медикам) и т.д. Банки и компании в меру своих возможностей помогают клиентам пережить «заточение», делая свои услуги удобнее и доступнее. Мы собрали несколько инициатив бизнеса, который пошел на встречу клиентам в непростое время.

Дивися повний текст «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и кредитные каникулы
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:30

Банк Креди Агриколь также продлил срок действия карточек.
alexeykovalenko27
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:43

Вопрос к автору статьи - почему вы решили, что карантин, скорее всего, продлят до 15 мая? Допустим, вы считаете, что продлят карантин, с этим понятно, но почему именно до 15 мая? Не до 10, не до 20? На эту дату только фейковая новость указывала.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:42

Как обстоят дела с микро-займами,может кто в курсе?
romanenkopavel2202
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:55

  romanenkopavel2202 написав:Как обстоят дела с микро-займами,может кто в курсе?


МФО работают. Есть компании, которые предлагают первый кредит под 0%.
Можете ознакомиться более детально - Рейтинг МФО за 1 кв 2020 года

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:13

У меня кредит наличными в Банке "КредобАнк".
У меня сложная ситуация и я не могу внести обязательный платеж 10700 грн в этом и возможно следующем месяце.
В службе поддержки мне сказали, что свяжутся для решения вопроса, уже прошло 3 дня - никто не связался. Я понимаю, что они не будут меня штрафовать за непогашения в этом месяце, но хотелось бы эту информацию получить от банка..
То, что они на сайте предлагают отсрочку в ввиде снижения платежа на 40% сроком на 1-3 месяца меня вобще не спасает никак. К тому же "специалист" не сомгла мне объяснить как будет засчитываться мне эти 60%, сколько процентов, сколько тела.

К слову насчет "каникулы", я читал что некоторые банки освободили клиентов от уплаты процента в период карантина.

Впечатление, что создается просто видмость помощи предпринимателям и ЧП-шникам.
amixen
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