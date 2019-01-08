Finance.ua: «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и...

Додано: Чет 09 кві, 2020 17:13

У меня кредит наличными в Банке "КредобАнк".

У меня сложная ситуация и я не могу внести обязательный платеж 10700 грн в этом и возможно следующем месяце.

В службе поддержки мне сказали, что свяжутся для решения вопроса, уже прошло 3 дня - никто не связался. Я понимаю, что они не будут меня штрафовать за непогашения в этом месяце, но хотелось бы эту информацию получить от банка..

То, что они на сайте предлагают отсрочку в ввиде снижения платежа на 40% сроком на 1-3 месяца меня вобще не спасает никак. К тому же "специалист" не сомгла мне объяснить как будет засчитываться мне эти 60%, сколько процентов, сколько тела.



К слову насчет "каникулы", я читал что некоторые банки освободили клиентов от уплаты процента в период карантина.



Впечатление, что создается просто видмость помощи предпринимателям и ЧП-шникам.