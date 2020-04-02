На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...

Додано: Пон 06 кві, 2020 20:06

Эти очередные ограничения не дадут желаемого результата без полного перекрытия границ. По прежнему через десятки КПП в Украину въезжают автомобили с напарацетамоленными пассажирами. Главный метод борьбы с эпидемиями, выведенный эмпирически и позволивший выжить человечеству - это границы и городские ворота на замок , никого в город не пускать. Всё остальное второстепенно.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.