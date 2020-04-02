Відсьогодні починають діяти більш жорсткі обмежувальні заходи.
Дивися повний текст На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові обмеження від Кабміну (інфографіка).
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29
На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові обмеження від Кабміну (інфографіка).
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29
А куда делся пункт о самоизоляции для людей старше 60 лет(в случае крайней необходимости им разрешается отходить от дома не далее 2км)?
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:35
Ну, это просто "прэлесно"
Эта постанова, незаконно (т.е. при отсутствии в стране режима чрезвычайного или военного положения, исключительно при которых эти ограничения допустимо вводить) прямо ограничивает, защищенные Конституцией Украины права граждан и есть ни что иное как "зловживання владою або службовим становищем", стаття 364 ККУ, и это со старта.
Так что, "следующим", даже повода не придется искать за что будущих "папиредников" садить
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:56
EKO Чем я могу руководствоваться юридически, чтобы себя защитить? Просветите, чтобы я и другие были в курсе, пожалуйста.
Благодарю заранее
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:06
Эти очередные ограничения не дадут желаемого результата без полного перекрытия границ. По прежнему через десятки КПП в Украину въезжают автомобили с напарацетамоленными пассажирами. Главный метод борьбы с эпидемиями, выведенный эмпирически и позволивший выжить человечеству - это границы и городские ворота на замок , никого в город не пускать. Всё остальное второстепенно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:15
У нас якобы закрыты, но "чумных" катапультами забрасывают через стены.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 23:19
А вот если я езжу по городу на велике (и не по тротуарам, а по дорогам) - могу ли я ездить без маски? Ведь с людьми я не контактирую вообще, и я как бы внутри своего ТС нахожусь.
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