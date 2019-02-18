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банк блокирует перечисления от юрлица фин.помощи(ссуды) рабо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08
столкнулся с проблемой перечисления финпомощи своим сотрудникам как в ПРИВАТе так и ПУМБе...требуют кучу документов и на мой взгляд маразмических, к примеру у получателя ссуды от предприятия(финпомощи) отдел финмониторинга банка требует получателя финпомощи предоставить информацию о возможности возврата финпомощи и еще порядка 5 документов и декларации и справки с налоговой и тд....не знаю как относиться к этому обстоятельству, считаю действия банка и отдела финмониторинга незаконными и превышающими свои полномочия и направленными прежде всего на удержание всяческими путями денежнфх средств на счетах юрлица...размер займа физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень...кто сталкивался с подобным? как быть в данной ситуации? деньги выплатить сотруднику проблемно...
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