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банк блокирует перечисления от
юрлица фин.помощи(ссуды) рабо

банк блокирует перечисления от юрлица фин.помощи(ссуды) рабо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08

банк блокирует перечисления от юрлица фин.помощи(ссуды) рабо

столкнулся с проблемой перечисления финпомощи своим сотрудникам как в ПРИВАТе так и ПУМБе...требуют кучу документов и на мой взгляд маразмических, к примеру у получателя ссуды от предприятия(финпомощи) отдел финмониторинга банка требует получателя финпомощи предоставить информацию о возможности возврата финпомощи и еще порядка 5 документов и декларации и справки с налоговой и тд....не знаю как относиться к этому обстоятельству, считаю действия банка и отдела финмониторинга незаконными и превышающими свои полномочия и направленными прежде всего на удержание всяческими путями денежнфх средств на счетах юрлица...размер займа физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень...кто сталкивался с подобным? как быть в данной ситуации? деньги выплатить сотруднику проблемно...
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:30

  qwerty2000qwerty написав:столкнулся с проблемой перечисления финпомощи своим сотрудникам как в ПРИВАТе так и ПУМБе...требуют кучу документов и на мой взгляд маразмических, к примеру у получателя ссуды от предприятия(финпомощи) отдел финмониторинга банка требует получателя финпомощи предоставить информацию о возможности возврата финпомощи и еще порядка 5 документов и декларации и справки с налоговой и тд....не знаю как относиться к этому обстоятельству, считаю действия банка и отдела финмониторинга незаконными и превышающими свои полномочия и направленными прежде всего на удержание всяческими путями денежнфх средств на счетах юрлица...размер займа физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень...кто сталкивался с подобным? как быть в данной ситуации? деньги выплатить сотруднику проблемно...

Такая операция подпадает под обязательный финмониторинг - надо либо предоставить все документы, либо прекратить заниматься обналом
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:38

Re: банк блокирует перечисления от юрлица фин.помощи(ссуды)

  qwerty2000qwerty написав:физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень

Меншими сумами на більшу кількість не можете?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  qwerty2000qwerty написав:физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень

Меншими сумами на більшу кількість не можете?

Чтобы ещё побольше документов собрать :mrgreen:
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