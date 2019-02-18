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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08
банк блокирует перечисления от юрлица фин.помощи(ссуды) рабо
столкнулся с проблемой перечисления финпомощи своим сотрудникам как в ПРИВАТе так и ПУМБе...требуют кучу документов и на мой взгляд маразмических, к примеру у получателя ссуды от предприятия(финпомощи) отдел финмониторинга банка требует получателя финпомощи предоставить информацию о возможности возврата финпомощи и еще порядка 5 документов и декларации и справки с налоговой и тд....не знаю как относиться к этому обстоятельству, считаю действия банка и отдела финмониторинга незаконными и превышающими свои полномочия и направленными прежде всего на удержание всяческими путями денежнфх средств на счетах юрлица...размер займа физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень...кто сталкивался с подобным? как быть в данной ситуации? деньги выплатить сотруднику проблемно...
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:30
Такая операция подпадает под обязательный финмониторинг - надо либо предоставить все документы, либо прекратить заниматься обналом
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:38
Re: банк блокирует перечисления от юрлица фин.помощи(ссуды)
Меншими сумами на більшу кількість не можете?
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:10
Чтобы ещё побольше документов собрать
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