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Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:32
Пропонуємо до обговорення:
До середини квітня ціни на бензин А-95 на автозаправках України можуть знизитися до 20-22 гривень за літр. "Щодня мережі знижують ціну палива. Попереду зниження ще на 2-3 гривні за літр", - розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до середини квітня
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:32
Пока что бензин дешевеет только виртуально, т.е. если переводить цену в доллары. А в гривне цена какая была, такая и осталась, при том что нефть на 300% упала в цене
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Амвросий
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:15
Амвросий , вы видимо не автомобилист. Бенз везде на 2 грн уже подешевел ( после того как нефть падать стала)
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maksymzp88
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