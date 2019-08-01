Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...
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До середини квітня ціни на бензин А-95 на автозаправках України можуть знизитися до 20-22 гривень за літр. "Щодня мережі знижують ціну палива. Попереду зниження ще на 2-3 гривні за літр", - розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.