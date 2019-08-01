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Експерт спрогнозував зниження
цін на бензин в Україні до...

Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:32

Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...

Пропонуємо до обговорення:
До середини квітня ціни на бензин А-95 на автозаправках України можуть знизитися до 20-22 гривень за літр. "Щодня мережі знижують ціну палива. Попереду зниження ще на 2-3 гривні за літр", - розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:32

Пока что бензин дешевеет только виртуально, т.е. если переводить цену в доллары. А в гривне цена какая была, такая и осталась, при том что нефть на 300% упала в цене
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:15

Амвросий , вы видимо не автомобилист. Бенз везде на 2 грн уже подешевел ( после того как нефть падать стала)
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:26

В Хьюстоне уже по 1,25 за галлон можно бензин купить. Это около 9 грн/литр.
А у нас нефть подешевела в 3 раза, а бензин на 2 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:59

Удивляет стелла ВОГ, ОККО, вообще оторвались от реальности.
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Rainbow
 
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