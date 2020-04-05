Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...
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До середини квітня ціни на бензин А-95 на автозаправках України можуть знизитися до 20-22 гривень за літр. "Щодня мережі знижують ціну палива. Попереду зниження ще на 2-3 гривні за літр", - розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
maksymzp88 написав:Амвросий , вы видимо не автомобилист. Бенз везде на 2 грн уже подешевел ( после того как нефть падать стала)
на ОККО как было 28 грн, так практически и осталось. Снизили только до 27.50 когда заправкам лещей раздавали. Я помню в марте перед карантином заправлял на ОККО по 25 грн за литр, правда со скидкой по карте. А теперь по 27.50 грн... Хотя не, смотрю уже цену скинули до 26.50...
Из своего окна вижу стеллы 2х заправок: ANP и UPG. На ANP оторвались от жизни с полгода назад и то, что к ним заезжают только за газом их не беспокоит, а на UPG наблюдаю 23.50 и несколько авто на заправке.