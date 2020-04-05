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Експерт спрогнозував зниження
цін на бензин в Україні до...

Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:32

Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...

Пропонуємо до обговорення:
До середини квітня ціни на бензин А-95 на автозаправках України можуть знизитися до 20-22 гривень за літр. "Щодня мережі знижують ціну палива. Попереду зниження ще на 2-3 гривні за літр", - розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до середини квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:32

Пока что бензин дешевеет только виртуально, т.е. если переводить цену в доллары. А в гривне цена какая была, такая и осталась, при том что нефть на 300% упала в цене
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:15

Амвросий , вы видимо не автомобилист. Бенз везде на 2 грн уже подешевел ( после того как нефть падать стала)
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:26

В Хьюстоне уже по 1,25 за галлон можно бензин купить. Это около 9 грн/литр.
А у нас нефть подешевела в 3 раза, а бензин на 2 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:59

Удивляет стелла ВОГ, ОККО, вообще оторвались от реальности.
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Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 04:23

  maksymzp88 написав:Амвросий , вы видимо не автомобилист. Бенз везде на 2 грн уже подешевел ( после того как нефть падать стала)


на ОККО как было 28 грн, так практически и осталось. Снизили только до 27.50 когда заправкам лещей раздавали. Я помню в марте перед карантином заправлял на ОККО по 25 грн за литр, правда со скидкой по карте. А теперь по 27.50 грн... Хотя не, смотрю уже цену скинули до 26.50...

Вот такое "подешевление" по украински... :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:54

Амвросий

Другие заправки больше снизили.
Из-за таких блатных заправок, другие цены тоже придерживают :evil:
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:22

  maksymzp88 написав:Амвросий , вы видимо не автомобилист. Бенз везде на 2 грн уже подешевел ( после того как нефть падать стала)

Можете у большой четверки, но на остальных заправках нет, не подешевел.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:47

Из своего окна вижу стеллы 2х заправок: ANP и UPG. На ANP оторвались от жизни с полгода назад и то, что к ним заезжают только за газом их не беспокоит, а на UPG наблюдаю 23.50 и несколько авто на заправке.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:03

Re: Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до

В Торонто сейчас 0.78-0.79 за литр, это примерно 15.5 грн., а когда нефть обваливалась до 20 баксов за баррель было вообще в районе 0.60, причем цены могут изменяться каждый день, причем в любую сторону.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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