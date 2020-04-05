Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 18:10
Возможно если стимулировать заправки быстрее продавать как можно больше бензина (а не хомячить его, продавая в 3 раза дороже), тогда цены возможно и упадут. Но для этого нужно чтобы заправкам было выгодно как можно больше продавать, а не простаивать с дикими ценами.
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