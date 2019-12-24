Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Суб 06 чер, 2026 15:43

orest Думаю, вже всі ознайомлені і знають умови і суми багатостраждальної допомоги від ЄС на «90 млрд». Але узагальню, про всяк випадок. В Меморандумі прописані так звані «умови політики» та податкові зобов’язання України.



Серед них:

- скасування звільнення від ПДВ міжнародних посилок;

- оподаткування доходів з цифрових платформ;

- зміни щодо спрощеної системи оподаткування;

- кроки щодо реформування пільгових режимів;

- додаткові заходи з адміністрування ПДВ;

- боротьба з «дробленням» бізнесу;

- узгодження податкового законодавства з директивами ЄС.



Жодної суми не буде виділено без виконання умов і вимог. Кожен євроцент буде під пильною увагою міжнародних фінансових розвідок. Європейський Союз надав Україні доступ до фінансової допомоги у розмірі до 8,35 млрд євро (це частина із загальної суми на 2026 рік):



-3,2 млрд євро — перший транш;

- 3,7 млрд євро — другий транш;

- 1,45 млрд євро — третій транш.



Оскільки парламент ратифікував не лише Угоду про позику, а і Меморандум про взаєморозуміння, ось конкретні зобов’язання України. Зокрема, для отримання першого траншу передбачено:

- «Подати до Ради законопроєкт щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони».

- «Подати до Ради законопроєкт про запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи».

- «Ухвалення Радою закону про продовження на 3 роки дії військового збору (військового податку) на рівні 5 відсотків.

- «Подати Кабінету Міністрів новий Митний кодекс України.

- «Призначити нового постійного голову Державної митної служби».



Це перелік лише питань, що стосуються "мобілізації внутрішніх доходів" та "системи управління державними фінансами"





Для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС передбачено виконання Україною конкретних умов. Серед них:

- «Подати до Ради пропозиції щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на узгодження системи корпоративного оподаткування України з Статтею 4 Директиви ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків (Директива Ради (ЄС) 2016/1164)».

- «Прийняття Радою законодавчих змін щодо запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи».

- «Прийняття Радою закону щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони».

- «Прийняття Радою законодавства, що встановлює систему оцінки майна, що визначає інституційні ролі та обов'язки щодо оцінки майна, зміцнює механізми сертифікації та професійної підзвітності професійних оцінювачів…»

- «Прийняття Державною податковою службою дорожньої карти щодо покращення управління дотриманням вимог щодо ПДВ, в якій визначено ключові ризики дотримання вимог, пріоритети реформ та терміни впровадження».

- «Прийняття Державною податковою службою плану покращення дотримання податкового законодавства, що виявляє ключові прогалини у дотриманні податкового законодавства та передбачає заходи щодо їх усунення протягом наступного року».

- «Затвердження Радою призначення трьох відсутніх експертів до складу комісії з відбору членів правління Рахункової палати України».



Для отримання третього траншу макрофінансової допомоги ЄС передбачено виконання Україною умов. Серед них:

- «Подати до Ради пропозицію щодо закону, що запроваджує заходи щодо реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить додаткові надходження щонайменше 70 млрд гривень на рік», зокрема:

— «заходи з протидії ухиленню від оподаткування для запобігання штучному дробленню бізнесу»;

— «обмеження на повторний перехід суб'єктів господарювання на спрощену систему оподаткування»;

— «запровадження диференційованих ставок податку для платників податків третьої групи залежно від виду економічної діяльності»;

— «кроки щодо узгодження з Директивою Ради 2006/112/ЄС».

- «Прийняття Радою закону про спрощення адміністрування ПДВ для фізичних осіб підприємців (квартальна звітність замість щомісячної, щомісячні податкові накладні замість щоденних; формування попередньої податкової декларації для фізичних осіб підприємців; спрощення розблокування податкових накладних)».

- «Прийняття Радою змін до законодавства, спрямованих на узгодження системи корпоративного оподаткування України у відповідність до Статті 4 Директиви ЄС про боротьбу з ухиленням від сплати податків».

- «Подати до Ради пропозиції щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на узгодження системи оподаткування підприємств України з Директивою ЄС про боротьбу ухиленням від сплати податків…»

- «Подати до Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік, який повинен містити пояснення того, як результати огляду витрат були враховані в бюджеті та відображені в розподілі видатків».

- «Прийняття Радою нового Митного кодексу України відповідно до Митного кодексу ЄС (Регламент (ЄС) № 952/2013)».



Тому, не варто сподіватися, що ця допомога вже вся «в кишені». Дай Бог перший транш отримати.