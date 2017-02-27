Найрізноманітніші інформаційні ресурси в останні дні багато пишуть чи говорять про відсутність очевидних ринкових передумов девальвації. Щомісячне інтенсивне погіршення торгового балансу, дефіцит бюджету, затримки виділення міжнародної допомоги і позик і, як наслідок, погіршення платіжного балансу, падіння ВВП в першому кварталі - це не очевидні ринкові передумови? А фактична політична криза і значне падіння ефективності влади, що стало причиною затримок в зовнішній підтримці? Ось тут viewtopic.php?p=5961858#p5961858 viewtopic.php?p=5961896#p5961896
виклав трохи інформації про ЗВР і міжнародну фінансову допомогу і перспективи її отримання. Такими темпами я вже сумніваюся чи 45 втримає процес.
Крім того, на форексі в п’ятницю матеріалізувалися певні наслідки війни на Близькому Сході і перерозподілу ринку нафти та зрідженого газу. Те що США вже два місяці експортує в 2-3 рази більше енергоносіїв ніж ще в лютому і країна стала головним джерелом енергоносіїв у світі по фантастичних цінах (в лютому 70 дол за барель а з моменту початку війни – 100-120 дол за барель) спричинило відчутний перекос в економічних показниках США та інших провідних економік світу і спровокувало різке зміцнення «продукції ФРС». Цікавим є й те, що припинення вогню з Іраном розпочалося 7 квітня. Трамп тоді сказав, що переговори про попередні домовленості не можуть тривати довше ніж 60 днів. Сьогодні 6 червня – 59 день процесу, а результату немає. Очевидно, що Трамп і його свита дуже не хочуть відновлення бойових дій, але ж Ізраїль та ще кілька дуже впливових міжнародних «центрів» є зовсім іншої думки… Ну і знову ж, як біткойн і решта «інформаційного золота» зреагує на ескалацію «енергетичної кризи» бо якщо «золоте золото» звалиться під 60 тис дол. і полетить до 20 тис, то скільки ж грошей вивалиться на ринки…
Не спати нам спокійного того літа, навіть без тої страшної ельніньї