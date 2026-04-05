У квітні середня зарплата перевищила позначку у 30 тисяч гривень. Найвищі доходи отримують працівники ІТ-сектору та мешканці столиці.
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Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому платять найбільше
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:34
Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому...
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Дивися повний текст
Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому платять найбільше
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