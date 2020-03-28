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Кожному українцеві стартовий
капітал на 18 років від...

Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:23

Чергова порція популізму.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:38

  R2 написав:Кошти зможуть отримати ті, кому виповниться 18 років і хто весь цей час жив в Україні.


Сама по себе хотелка стимулировать людей открывать бизнес в своей стране, а не ехать за границу, неплохая, но пока что выглядит как "хотели как лучше, а получилось, как всегда".
Начиная от того, что это НЕ остановит людей, которые собираются уехать в ближайшее время, и заканчивая тем, что если просто выдавать эти деньги на руки, то большинство их банально прогуляет. А тем, кто не прогудяет, получение этих денег не помешает уехать. В общем, пока что напоминает то ли сырую идею, которую вбросили без тщательной проработки, то ли просто популизм, потому что выплаты должны начаться только через 20 лет, а рейтинг, как уже писали, можно поднять уже сейчас.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:53

если бы мне в 18 лет дали бабла (врядли тут миллионы, думаю тысяч 50 дадут максимум), то я бы пошел скупился всякой техникой + прогулял остальное. И так сделает подавляющее большинство, потратит всё за пару месяцев. И какой смысл этой идеи? в 18 лет люди не способны создать бизнес на выделенные им нахаляву деньги...
maksymzp88
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  #<12
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