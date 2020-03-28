Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...

Додано: Чет 09 кві, 2020 09:38

R2 написав: Кошти зможуть отримати ті, кому виповниться 18 років і хто весь цей час жив в Україні. Кошти зможуть отримати ті, кому виповниться 18 років і хто весь цей час жив в Україні.

Сама по себе хотелка стимулировать людей открывать бизнес в своей стране, а не ехать за границу, неплохая, но пока что выглядит как "хотели как лучше, а получилось, как всегда".Начиная от того, что это НЕ остановит людей, которые собираются уехать в ближайшее время, и заканчивая тем, что если просто выдавать эти деньги на руки, то большинство их банально прогуляет. А тем, кто не прогудяет, получение этих денег не помешает уехать. В общем, пока что напоминает то ли сырую идею, которую вбросили без тщательной проработки, то ли просто популизм, потому что выплаты должны начаться только через 20 лет, а рейтинг, как уже писали, можно поднять уже сейчас.