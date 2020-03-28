Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:38
Сама по себе хотелка стимулировать людей открывать бизнес в своей стране, а не ехать за границу, неплохая, но пока что выглядит как "хотели как лучше, а получилось, как всегда".
Начиная от того, что это НЕ остановит людей, которые собираются уехать в ближайшее время, и заканчивая тем, что если просто выдавать эти деньги на руки, то большинство их банально прогуляет. А тем, кто не прогудяет, получение этих денег не помешает уехать. В общем, пока что напоминает то ли сырую идею, которую вбросили без тщательной проработки, то ли просто популизм, потому что выплаты должны начаться только через 20 лет, а рейтинг, как уже писали, можно поднять уже сейчас.
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:53
если бы мне в 18 лет дали бабла (врядли тут миллионы, думаю тысяч 50 дадут максимум), то я бы пошел скупился всякой техникой + прогулял остальное. И так сделает подавляющее большинство, потратит всё за пару месяцев. И какой смысл этой идеи? в 18 лет люди не способны создать бизнес на выделенные им нахаляву деньги...
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:13
Толи ишак, толи падишах сдохнет...
Народ останется, но к тому времени ещё столько наобещают, что ушей не хватит. На всякий случай я бы поставил дату 2222 г.
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:31
Было бы.... Но не забываем что нашему населению выросшему из совка всего этого не надо. Вот подобные прожекты воспринимаются на ура. Ведь гораздо приятнее надеяться на шару от государства, а не на собственные силы.
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