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Кожному українцеві стартовий
капітал на 18 років від...

Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:23

Чергова порція популізму.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:38

  R2 написав:Кошти зможуть отримати ті, кому виповниться 18 років і хто весь цей час жив в Україні.


Сама по себе хотелка стимулировать людей открывать бизнес в своей стране, а не ехать за границу, неплохая, но пока что выглядит как "хотели как лучше, а получилось, как всегда".
Начиная от того, что это НЕ остановит людей, которые собираются уехать в ближайшее время, и заканчивая тем, что если просто выдавать эти деньги на руки, то большинство их банально прогуляет. А тем, кто не прогудяет, получение этих денег не помешает уехать. В общем, пока что напоминает то ли сырую идею, которую вбросили без тщательной проработки, то ли просто популизм, потому что выплаты должны начаться только через 20 лет, а рейтинг, как уже писали, можно поднять уже сейчас.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:53

если бы мне в 18 лет дали бабла (врядли тут миллионы, думаю тысяч 50 дадут максимум), то я бы пошел скупился всякой техникой + прогулял остальное. И так сделает подавляющее большинство, потратит всё за пару месяцев. И какой смысл этой идеи? в 18 лет люди не способны создать бизнес на выделенные им нахаляву деньги...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:13

Толи ишак, толи падишах сдохнет...
Народ останется, но к тому времени ещё столько наобещают, что ушей не хватит. На всякий случай я бы поставил дату 2222 г.
shulgaiv0077
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:31

  tesla4492 написав:Было бы гораздо еффективней,если бы бы государство снизило вдвое налоги для бизнеса и населения,что привело бы к развитию бизнеса в Украине,позволило бы ему существенно увеличить зарплаты персоналу,ведь низкие зарплаты в стране-это главная причина выезда украинцев за границу.Кроме того,снижение налоговой нагрузки на бизнес и граждан привлекло бы в страну инвесторов,которые вкладывали бы деньги в развитие промышленности страны,а также снизило бы цены на товары и услуги,что позволило бы повысить покупательскую способность людей и сделать их более безопасными.
Было бы.... Но не забываем что нашему населению выросшему из совка всего этого не надо. Вот подобные прожекты воспринимаются на ура. Ведь гораздо приятнее надеяться на шару от государства, а не на собственные силы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:34

Пропонується вразитися масштабом плану чи ідеї як такої ? До чого ці балачки як навіть бюджет настільки фантастичний як і бездіяльність кабміну , хоча розкрадання валютних резервів відбувається стахановськими темпами . Маячня , розрахована на стримування падіння рейтингів .
boykoigor667
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:36

маски в аптеках сделайте как раньше по 2 грн., и отмените приватизацию Артемсоли пока соль не по 50 за кило. это будет лучше. уже аллергия на квартал и на 1+1
azon
 
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  #<12
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