Таку пропозицію на засіданні 8 квітня уряд попередньо підтримав з можливістю доопрацювати протягом двох діб.
Дивися повний текст Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:26
Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:27
это бред... получать уже полученное - просто научите людей пользоваться картами
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:41
Re: Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...
Ага, снять наличные в кассе магазина и ими же расплатиться в этой же кассе
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:46
не зрозуміло, яке відношення мають 43 українські банки і "Укрпошта" до кас магазинів, які потрібно забезпечити кешем.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:48
Ну деньги пройдут круг от кассира к покупателю через продукты, супер идея при карантине.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:49
Без дезинфекции.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:50
Именно.
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