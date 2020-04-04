Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...

Додано: Чет 09 кві, 2020 19:45

warlamp написав: Адреса и банки, владеющие этими продвинутыми терминалами и банкоматами по Киеву назвать можете? Адреса и банки, владеющие этими продвинутыми терминалами и банкоматами по Киеву назвать можете?

4.1.9 Cash back

Cash back is a function that allows customers to withdraw cash from the cash register during a

transaction. This action is possible with a credit- or debit card and always requires a transaction.

Only withdrawing cash is not possible with the cash back-function.

Press the MENU icon and select CASH BACK

PAYMENT AMOUNT: Type the sum of the transaction and press Enter.

CASH BACK AMOUNT: Type the sum of the cash withdraw and press Enter.



The terminal prints out receipts, which display separately the payment and cash back amounts.

Always check the customer’s ID during a cash back transaction

Банкоматы ОТП, Аваль, Укрсиб. Приват просто обязан иметь такие банкоматы, но я давний хейтер Привата, потому даже в Харькове не знаю где у них банкоматы с попонением. У Креди Агриколя в Киеве есть, знаю потому что это единственный город в котором у них есть банкоматы с пополнением.По Киеву адреса не назову, я вообще-то в Харькове живу. А по Харькову назову, приезжайК слову когда в 2011 или 2012 начал пользоваться этой фичей у Аваля они в отличии от многих других банков уже пополняли карты мгновенно. А ОТП еще долго-долго пополнял на следующий банковский день, так что вечером в пятницу пополнять смысла не было.Чтобы на POS-терминале можно было "снять" с карты деньги не нужны никакие-то очень особые терминалы, разве что это должна быть модель у которое есть данный функционал в прошивке. Просто вместо внесения налички в кассу делается обратная операция выдачи налички из кассы, вот и всё.Вот тебе цитата из доки верифоновского терминала:А вот ролик где эта функция показана "на пальцах"