Оформити грошову допомогу при народженні дитини в умовах карантину можна онлайн, використовуючи електронний цифровий підпис.
Дивися повний текст Як оформити допомогу при народженні дитини онлайн (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:11
Як оформити допомогу при народженні дитини онлайн...
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Дивися повний текст Як оформити допомогу при народженні дитини онлайн (інфографіка).
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