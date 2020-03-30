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Як оформити допомогу при
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Як оформити допомогу при народженні дитини онлайн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:11

Як оформити допомогу при народженні дитини онлайн...

Пропонуємо до обговорення:
Оформити грошову допомогу при народженні дитини в умовах карантину можна онлайн, використовуючи електронний цифровий підпис.

Дивися повний текст Як оформити допомогу при народженні дитини онлайн (інфографіка).
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