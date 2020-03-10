Жодна країна в світі не закінчувала дефолт на кращих умовах, ніж були до дефолту.
Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
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Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
есть другие способы не брать новые кредиты, чтобы не увеличивать долги? Рано или поздно ведь отдавать прийдётся. Но чем позже, тем больше и больней...
Даниил Гетманцев предлагает отложить лечение наркотической зависимости и вколоть ещё одну дозу?
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