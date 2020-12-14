|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:34
- Ти ж казала, що тобі тридцять із половиною років!
— Все вірно, 30 з половиною, разом = 45.
Скільки там у тебе плюсів після 40-ка ? )
Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
2
2
Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:07
pesikot написав:
Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
А що там палитись? Я міг його подивитись разом з батьками, як був малим, або у підлітковому віці...
Цікаво...
А може тобі фільм Фантомас - теж щось розкаже/підкаже?
Ще більше я спалився?
І які висновки з того "паліва"?))
Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:59
Успіх написав: pesikot написав:
Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
А що там палитись? Я міг його подивитись разом з батьками, як був малим, або у підлітковому віці...
Цікаво...
А може тобі фільм Фантомас - теж щось розкаже/підкаже?
Ще більше я спалився?
І які висновки з того "паліва"?))
Навіть мені розкаже, от тільки до чого тут Фантомас?
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:08
Бетон написав: fox767676 написав:
Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Не нужно соцопросов.
Ни в каких. Лифты, отопление и вода уже роскошь
Ну и к чему были эти наезды от молдовано-немецкого хедхантера - "вы что только проснулись?"
И вы с петросяном_к ему поддакивать.
Хорошо у меня хватило стойкости отбиться и вывести все на чистую воду
Но культурв дискуссии конечно тут хромает, на две ноги
Особенно хантер и его верный пес икота - два сапога пара
Додано: Суб 06 вер, 2025 08:16
Faceless написав:
Навіть мені розкаже, от тільки до чого тут Фантомас?
1. Що саме розкаже?
2. А Челінтано?))
Просто Песікіт пов'язав це якось з моїм віком, то от я хочу знати - "який зв'язок?"
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:19
Успіх написав: Faceless написав:
Навіть мені розкаже, от тільки до чого тут Фантомас?
1. Що саме розкаже?
2. А Челінтано?))
Просто Песікіт пов'язав це якось з моїм віком, то от я хочу знати - "який зв'язок?"
Насправді непогана серія фільмів, думаю я б і зараз передивився. Як і, наприклад, фільми з де фюнесом.
Але вік по цьому не визначиш насправді, може у вас батьки любили і ви дивилися на дисках, і насправді вам десь 35-38
. Так принаймні легенда про мега успішний успіх більш мегауспішно виглядає
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:22
Бетон написав: fox767676 написав:
Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Не нужно соцопросов.
Ни в каких. Лифты, отопление и вода уже роскошь
Многие тут даже не знают, что идёт война. Точнее, знают, но они от нее весьма далеки. Как и руководство анархической территории.
Поэтому и пишут такое.
Кстати, дороги строятся быстрее, а плитка в общественных местах ложатся активнее, чем в 2023. Кабаки функционируют, бездельников полно возле них.
Украинские чиновники спешат конвертировать державные деньги в свои собственные. Спешат проиграть войну. Раздерибанить то, что есть, до прихода новых/старых хазяев.
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:26
Faceless написав:
насправді вам десь 35-38 .
Було колись))
Тепер 40+
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:30
Успіх написав: Faceless написав:
насправді вам десь 35-38 .
Було колись))
Тепер 40+
Не стісняйся слів 45 і маленький мінус
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:49
Хотабе а вам скільки?
