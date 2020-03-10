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Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
Пропонуємо до обговорення:
Жодна країна в світі не закінчувала дефолт на кращих умовах, ніж були до дефолту.
Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев
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R2
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
R2 написав:
Дефолт – это не выход. Те, кто говорят: вот, давайте объявим дефолт и сэкономим треть бюджета. Направим эту треть на борьбу с коронавирусом и так далее. У них получается такая «легкая и красивая» математика. Но в ней плохо одно. Эта математика абсолютно не соответствует действительности».
есть другие способы не брать новые кредиты, чтобы не увеличивать долги? Рано или поздно ведь отдавать прийдётся. Но чем позже, тем больше и больней...
Даниил Гетманцев предлагает отложить лечение наркотической зависимости и вколоть ещё одну дозу?
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Амвросий
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:28
Амвросий написав: R2 написав:
Дефолт – это не выход. Те, кто говорят: вот, давайте объявим дефолт и сэкономим треть бюджета. Направим эту треть на борьбу с коронавирусом и так далее. У них получается такая «легкая и красивая» математика. Но в ней плохо одно. Эта математика абсолютно не соответствует действительности».
есть другие способы не брать новые кредиты, чтобы не увеличивать долги? Рано или поздно ведь отдавать прийдётся. Но чем позже, тем больше и больней...
Даниил Гетманцев предлагает отложить лечение наркотической зависимости и вколоть ещё одну дозу?
кредитом МВФ под низкий процент замещаются старые дорогие долги, нагрузка на бюджет падает.
главное оружие рашистов - ложь
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