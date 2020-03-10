Жодна країна в світі не закінчувала дефолт на кращих умовах, ніж були до дефолту.
Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
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Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
есть другие способы не брать новые кредиты, чтобы не увеличивать долги? Рано или поздно ведь отдавать прийдётся. Но чем позже, тем больше и больней...
Даниил Гетманцев предлагает отложить лечение наркотической зависимости и вколоть ещё одну дозу?
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:28
кредитом МВФ под низкий процент замещаются старые дорогие долги, нагрузка на бюджет падает.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 кві, 2020 02:49
об этом слышал, но насколько понимаю таким образом происходит конвертация долгов которые не покрывались гарантиями на государственный долг, выплата которого гарантирована государством... Т.е. по сути в обмен на отсрочку, Украина даёт более жесткие гарантии по выплате этих долгов, которые без этих гарантий могли-бы быть просто списаны на банкротство...
выглядит так, что сейчас во время мирового кризиса, спекулянты заводят деньги в Украину, где их деньги будут защищены от инфляции за счёт украинцев, в том числе за счет распродажи земли, высоких налогов и тарифов. А когда мировой кризис заканчивается, эти спекулянты резко выводят сохранённый за счёт Украины капиталл назад и экономика рушится в сотни раз глубже, чем при дефолте... поправьте, если не прав...
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