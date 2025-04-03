RSS
Світова економіка
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 08:34

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Трошки розчарую
Німеччина перевіряє тіньовий флот РФ у Балтійському морі, але затримати судна важко — DW
 "Контроль тіньового флоту РФ виглядає так — судна не зупиняють, бо це юридично неможливо, з ними зв'язуються по радіо і задають питання", — розповідає Йоханнес Петерс, експерт Інституту політики безпеки в Кілі. 
dimo_0n
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 серпня: 210.2 (-4.6) млрд Юанів, 179.1 (-32.8 ) тон золота.
Трохи розпродали золота.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:01



Існує низка ознак, які вказують на зростаючі проблеми в російській економіці. Чи станеться колапс вже цього року? Про це наш сьогоднішній випуск.

00:00 Курс на стагнацію економіки рф
00:25 Основні ознаки економічних проблем в росії
04:54 Паливна криза. Пального немає, але ви тримайтеся
06:42 Банківська система! Всі гроші на війну
09:04 Росіян готують до заморожування вкладів. Були гроші ваші, стали наші
09:45 Що роблять в уряді рф, щоби відтермінувати початок кінця? Замороження цін і введення цифрового рубля
11:32 Чи виживе економіка рф


Ірина_
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:02

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота.
Взагалі в серпні розпродаж якось загальмував. Але на вересень планують збільшити продаж резервів маже в 5 разів до 1.4 млрд дерев'яних в день (десь 0.2 тони золота).
Реальний стан фонду, як завжди, дізнаємось тільки коли в січні закриють дефіцит бюджету.
Дюрі-бачі
