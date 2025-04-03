Німеччина перевіряє тіньовий флот РФ у Балтійському морі, але затримати судна важко — DW "Контроль тіньового флоту РФ виглядає так — судна не зупиняють, бо це юридично неможливо, з ними зв'язуються по радіо і задають питання", — розповідає Йоханнес Петерс, експерт Інституту політики безпеки в Кілі.
Існує низка ознак, які вказують на зростаючі проблеми в російській економіці. Чи станеться колапс вже цього року? Про це наш сьогоднішній випуск.
00:00 Курс на стагнацію економіки рф 00:25 Основні ознаки економічних проблем в росії 04:54 Паливна криза. Пального немає, але ви тримайтеся 06:42 Банківська система! Всі гроші на війну 09:04 Росіян готують до заморожування вкладів. Були гроші ваші, стали наші 09:45 Що роблять в уряді рф, щоби відтермінувати початок кінця? Замороження цін і введення цифрового рубля 11:32 Чи виживе економіка рф
Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота. Взагалі в серпні розпродаж якось загальмував. Але на вересень планують збільшити продаж резервів маже в 5 разів до 1.4 млрд дерев'яних в день (десь 0.2 тони золота). Реальний стан фонду, як завжди, дізнаємось тільки коли в січні закриють дефіцит бюджету.