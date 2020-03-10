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Дефолт - це не вихід, борги
все одно доведеться...

Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00

Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Жодна країна в світі не закінчувала дефолт на кращих умовах, ніж були до дефолту.

Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00

  R2 написав:Дефолт – это не выход. Те, кто говорят: вот, давайте объявим дефолт и сэкономим треть бюджета. Направим эту треть на борьбу с коронавирусом и так далее. У них получается такая «легкая и красивая» математика. Но в ней плохо одно. Эта математика абсолютно не соответствует действительности».


есть другие способы не брать новые кредиты, чтобы не увеличивать долги? Рано или поздно ведь отдавать прийдётся. Но чем позже, тем больше и больней...

Даниил Гетманцев предлагает отложить лечение наркотической зависимости и вколоть ещё одну дозу?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:28

  Амвросий написав:
  R2 написав:Дефолт – это не выход. Те, кто говорят: вот, давайте объявим дефолт и сэкономим треть бюджета. Направим эту треть на борьбу с коронавирусом и так далее. У них получается такая «легкая и красивая» математика. Но в ней плохо одно. Эта математика абсолютно не соответствует действительности».


есть другие способы не брать новые кредиты, чтобы не увеличивать долги? Рано или поздно ведь отдавать прийдётся. Но чем позже, тем больше и больней...

Даниил Гетманцев предлагает отложить лечение наркотической зависимости и вколоть ещё одну дозу?


кредитом МВФ под низкий процент замещаются старые дорогие долги, нагрузка на бюджет падает.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 02:49

  trololo написав:кредитом МВФ под низкий процент замещаются старые дорогие долги, нагрузка на бюджет падает.


об этом слышал, но насколько понимаю в обмен на отсрочку даются более жесткие гарантии по выплате этих долгов, которые без этих гарантий могли-бы быть просто списаны...

Это выглядит как наркоман, который вместо лечения продолжает принимать наркотики, но более дешёвые и более опасные. У него отказывает всё больше и больше органов и шансы на лечение падают с каждым днём... :(

Спекулянты сейчас заводят спекулятивные деньги, пока в мире кризис. И к сожалению эти деньги не работают на экономику, а только ослабляют её. А когда кризис закончится резко выведут. И что тогда останется от экономики?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:14

Співпраця з МВФ - це гарантія продовження реформ та економічного зростання під їх контролем.
Тому зелене кодло так настирливо намагається його позбутися.
ztbbig
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:01

ztbbig
Контроль я розумію- гроші даром ніхто не дає. А можете уточнити що Ви маєте на увазі реформи від МВФ???
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:18

Сейчас как раз подходящее время на реструктуризацию долгов (под шумок пандемии может чего нибудь и списали б - ведь МВФ списало долги 15 бедным странам - сегодня видел статью), но нет - мы лучше возьмем еще одну дозу. Зергов - ф топку...
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:20

Re: Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...

  Амвросий написав:об этом слышал, но насколько понимаю в обмен на отсрочку даются более жесткие гарантии по выплате этих долгов, которые без этих гарантий могли-бы быть просто списаны...

Никаких "отсрочек". Одни долги заменяют другими. Другие могут быть на иных условиях.
Условия МВФ - это, на самом деле, то, что наше правительство само должно было бы уже давно сделать, если у них цель была построить богатую и независимую страну.
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:21

Re: Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...

  RomanTik написав:Сейчас как раз подходящее время на реструктуризацию долгов (под шумок пандемии может чего нибудь и списали б - ведь МВФ списало долги 15 бедным странам - сегодня видел статью), но нет - мы лучше возьмем еще одну дозу.

Кредиторы не настолько тупые, чтобы списывать долги тем, кто может их платить, если постарается. У нас не такая безвыходная ситуация. Надо принять всего один закон, это всем уже давно известно.
Pavlentiy
 
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