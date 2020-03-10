Жодна країна в світі не закінчувала дефолт на кращих умовах, ніж були до дефолту.
Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться виплачувати - Гетманцев.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:00
есть другие способы не брать новые кредиты, чтобы не увеличивать долги? Рано или поздно ведь отдавать прийдётся. Но чем позже, тем больше и больней...
Даниил Гетманцев предлагает отложить лечение наркотической зависимости и вколоть ещё одну дозу?
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:28
кредитом МВФ под низкий процент замещаются старые дорогие долги, нагрузка на бюджет падает.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 кві, 2020 02:49
об этом слышал, но насколько понимаю в обмен на отсрочку даются более жесткие гарантии по выплате этих долгов, которые без этих гарантий могли-бы быть просто списаны...
Это выглядит как наркоман, который вместо лечения продолжает принимать наркотики, но более дешёвые и более опасные. У него отказывает всё больше и больше органов и шансы на лечение падают с каждым днём...
Спекулянты сейчас заводят спекулятивные деньги, пока в мире кризис. И к сожалению эти деньги не работают на экономику, а только ослабляют её. А когда кризис закончится резко выведут. И что тогда останется от экономики?
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:14
Співпраця з МВФ - це гарантія продовження реформ та економічного зростання під їх контролем.
Тому зелене кодло так настирливо намагається його позбутися.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:01
ztbbig
Контроль я розумію- гроші даром ніхто не дає. А можете уточнити що Ви маєте на увазі реформи від МВФ???
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:18
Сейчас как раз подходящее время на реструктуризацию долгов (под шумок пандемии может чего нибудь и списали б - ведь МВФ списало долги 15 бедным странам - сегодня видел статью), но нет - мы лучше возьмем еще одну дозу. Зергов - ф топку...
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:20
Re: Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
Никаких "отсрочек". Одни долги заменяют другими. Другие могут быть на иных условиях.
Условия МВФ - это, на самом деле, то, что наше правительство само должно было бы уже давно сделать, если у них цель была построить богатую и независимую страну.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:21
Re: Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
Кредиторы не настолько тупые, чтобы списывать долги тем, кто может их платить, если постарается. У нас не такая безвыходная ситуация. Надо принять всего один закон, это всем уже давно известно.
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