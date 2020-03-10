Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...

Додано: Вів 14 кві, 2020 02:49

trololo написав: кредитом МВФ под низкий процент замещаются старые дорогие долги, нагрузка на бюджет падает. кредитом МВФ под низкий процент замещаются старые дорогие долги, нагрузка на бюджет падает.

об этом слышал, но насколько понимаю в обмен на отсрочку даются более жесткие гарантии по выплате этих долгов, которые без этих гарантий могли-бы быть просто списаны...Это выглядит как наркоман, который вместо лечения продолжает принимать наркотики, но более дешёвые и более опасные. У него отказывает всё больше и больше органов и шансы на лечение падают с каждым днём...Спекулянты сейчас заводят спекулятивные деньги, пока в мире кризис. И к сожалению эти деньги не работают на экономику, а только ослабляют её. А когда кризис закончится резко выведут. И что тогда останется от экономики?