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Міжбанк: швидка скупка
долара змінила розклад сил

Міжбанк: швидка скупка долара змінила розклад сил
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:42

Міжбанк: швидка скупка долара змінила розклад сил

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозе- ринок швидко розвернувся.

Дивися повний текст Міжбанк: швидка скупка долара змінила розклад сил.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:42

Якийсь Голлівуд: банк сидів у засідці, регулятору гойдалки не цікаві. Уявляю як на нашому малооб'ємному ринку все кущами поросло -- якраз добре спекулянтам влаштовувати засідки. Краще б регулятор вже визначився що він має робити.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:20

Реальная цель регулятора в Украине - незаконным образом овладевать государственными деньгами через серые схемы.
Не верите - посмотрите в следующий раз куда и по какому курсу уходят доллары из НБУ.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:27

НБУ докатился и похоже спелся с обычными спекулянтами и работает против народа украины. А потом читаем в другой статье о криериях списания бесперспективных долгов.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:24

Аффтору краще застосувати свої письменницькі таланти в описі масонських змов винайдення коронавірусу, буде саме те.
espanol
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