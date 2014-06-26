УПЦ МП отрыто у нас ведут себя как диверсанты

Додано: Вів 14 кві, 2020 22:32

hxbbgaf написав: Митрополит УПЦ МП Онуфрий обратился к прихожанам с видеообращением и призвал всех верующих прийти на Пасху под храмы, чтобы молиться во время богослужения.

Они же в москве:

Митрополит Феофан призвал православных провести Пасху дома

Тот же МП в Беларуси:

Митрополит Павел: воздержитесь от посещения храмов, молитесь дома

И как это назвать? Они же в москве:Тот же МП в Беларуси:И как это назвать?

Это говорит о том, что все эти церковные организация крайне мутные конторы, за которыми за всю историю закреплены сомнительные и мутные истории. На попАх порой печати негде ставить.Раньше полностью отождествляли государство с церковью, сейчас церковь как бы в полу-подполье но при значительной поддержке/одобрении государства (в данном случае мы говорим в первую очередь об Украине и об рф, но в других странах аналогично в общем то, +-).А люди продолжают вести себя не совсем разумно, ведясь на эту нерациональную атрибутику.Замечу, что я абсолютно не отрицаю веру как таковую. Просто вокруг этой веры (как и вокруг всего не до конца изученного и необъяснимого) развелось куча мошенничества/одурманивания в крупных масштабах.ПС Вот и стоило бы нашим керманычам подумать и убедить людей не наражати себе та інших на небезпеку, скапливаясь огромными толпами у храмов. Вплоть до крепких аваковских ребят в балаклавах и с щитами у храмов, для убеждения, но без применения особой силы (а то еще начнется потом)Так как одно дело магазин, работа где-то в офисе с применением дистанции во избежание, а другое дело целые толпы. Даже если бы это был бы самый простой вирус сезонного гриппа.