#<1 ... 828829830831> Додано: Сер 19 лис, 2025 10:51



В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу «Мальчик - отец мужчины». читать онлайн книгу «Мальчик - отец мужчины» перейдите по указанной ссылке.



https://loveread.ec/read_book.php?id=46868&p=1



(бесплатно)



Мужчина в меняющемся мире". В конце XX в. человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым звеном современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже учатся, чаще совершают преступления и рискованные поступки. Какова природа мальчишества как социокультурного явления? От чего зависят присущие или приписываемые мальчикам свойства? Всегда ли они одинаковы? Каково реальное положение мальчика в современной семье, школе и социуме? Каким он видит себя и свое тело? Как формируются и реализуются мальчишеские представления о мужественности? Каково приходится мальчикам, которые не могут или не хотят соответствовать предлагаемому нормативному канону? В каком направлении развивается современная тендерная педагогика? Обобщая данные мировых междисциплинарных исследований, ученый не дает педагогических рецептов, но его книга необходима каждому, кто готов думать над этими вопросами.В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу «Мальчик - отец мужчины». читать онлайн книгу «Мальчик - отец мужчины» перейдите по указанной ссылке.(бесплатно)





рандомный отрывок



кавказское аталычество. Слово «аталык» (от тюркского ата– отец) буквально означает лицо, заменяющее отца, выступающее в роли отца. «Воспитание ребенка в семье аталыка в принципе не отличалось от воспитания в родительском доме. Разница была лишь в том, что, по обычаю, аталык должен был воспитывать ребенка еще более тщательно, чем собственных детей. Впоследствии обоим предстоял своего рода экзамен: воспитанник должен был публично показать все, чему его научили. Происходило это уже в родительском доме, куда у адыгов юноша обычно возвращался, по одним данным, с наступлением совершеннолетия, по другим – ко времени женитьбы. У части адыгских групп и других народов, у которых аталычество было выражено слабее, в частности у осетин, ребенка могли вернуть значительно раньше.



За все эти годы ребенок виделся с родителями не более одного-двух раз. При этом родители, следуя обычаям избегания, при свидании никак не проявляли своих чувств и даже делали вид, будто не узнают сына. Тот, со своей стороны, зачастую даже не знал, кому его привезли показывать. Поэтому воспитывающийся у аталыка юноша возвращался в родительский дом как в чужую семью, и должны были пройти годы, прежде чем он привыкал к родне. Между братьями, которые всегда воспитывались у разных аталыков, сохранялась отчужденность. Напротив, с семьей аталыка у воспитанников устанавливалась близость, приравнивавшаяся адатами к кровной, если не большей» (Смирнова, 1983. С. 78–79).



Ученые объясняют этот феномен по-разному.



Одни выдвигают на первый план социально-педагогические мотивы: сыновей отсылают из дома, чтобы не разбаловать их и одновременно избежать конфликтных ситуаций, как Эдипов комплекс, соперничество отца и сына и т. п.



Другие связывают возникновение института воспитательства с трансформацией матриархальных порядков под воздействием отцовского права.



Третьи дополняют эту мысль указанием на первобытную общность детей, которая в более сложных обществах пережиточно сохраняется в виде специфических правил избегания, нормативно ограничивающих личные контакты между родителями и детьми.



Четвертые подчеркивают, что передача детей на воспитание в чужую семью способствует развитию искусственного родства, укреплению внутриобщинных связей, а также феодальной взаимозависимости.



Пятые выдвигают на первый план функции ученичества, необходимость обучения детей определенным занятиям, которыми трудно овладеть в родительской семье.



Если сравнить нормативные характеристики а) ребенка, отдаваемого на воспитание, б) лиц, которым поручается ребенок, в) выполняемых ими функций и г) социального статуса воспитанника, картина выглядит довольно запутанной.



В одних обществах в чужие семьи передают всех детей, в других – преимущественно или исключительно мальчиков.



мое мнение аталычество это часть социалиализации необходимая для поддержания общественных связей между семьями. То чего сейчас нет. Поэтому человек человеку волк. Каждый замкнулся на своей семье, а 1й закон термодинамики никто не отменял. На выходе имеем каждый год рост эмоциональных расстройств и дефицитов. Не может ребенок общаться только с родителями, это деградация. Чтобы кого то любить ребенок должен сделать добровольный выбор этого значимого человека. "Материнского инстинкта" - безусловной любви к родителям у детей нет. Поэтому сироты вполне нормально живут и развиваются. Миллион исследований на эту тему. рандомный отрывокмое мнение аталычество это часть социалиализации необходимая для поддержания общественных связей между семьями. То чего сейчас нет. Поэтому человек человеку волк. Каждый замкнулся на своей семье, а 1й закон термодинамики никто не отменял. На выходе имеем каждый год рост эмоциональных расстройств и дефицитов. Не может ребенок общаться только с родителями, это деградация. Чтобы кого то любить ребенок должен сделать добровольный выбор этого значимого человека. "Материнского инстинкта" - безусловной любви к родителям у детей нет. Поэтому сироты вполне нормально живут и развиваются. Миллион исследований на эту тему. Wirująświatła

Wirująświatła

Повідомлень: 30902 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Додано: Сер 19 лис, 2025 11:09 Faceless написав: Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:) Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:) вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.





Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.



Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.

С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы.

Wirująświatła

Повідомлень: 30902 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Додано: Сер 19 лис, 2025 11:49 Психологія та саморозвиток

Повідомлень: 30902 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 11:49 Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Faceless написав: Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:) Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:) вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.





Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.



С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы. вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы. В мене є впевненість, що печерні суспільства не те, на що треба рівнятися, і вони сильно далекі від створення здорової нетравмованої особистості.

Те, що "так було завжди" не є орієнтиром, що так і треба.

Дітей тисячоліттями лупили все дитинство, але якось таки прийшли до усвідомлення, що це не найкраща практика. Так, виживали, проте росли з комплексами і психологічними травмами, і передавали наступним поколінням.

А вас послухати, то краще дітей здавати в дитбудинок - там псіхологі, соціалізація, і травми заживають, як на собаці



Про тепличних дітей загалом я б погодився, але ви гіперболізуєте ситуацію, це скоріше поодинокі випадки. Якщо дитину не лупили різками по сраці і лінійкою по рукам, вона ще не стає від того тепличною

Faceless

Модератор Повідомлень: 36974 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8269 раз.

Додано: Сер 19 лис, 2025 11:56

Модератор Повідомлень: 36974 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8269 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 11:56 prodigy написав: Kyrie Irving вважає, що земля плоска... Kyrie Irving вважає, що земля плоска...

Ну хочет человек использовать гелиоцентрическую сферическую систему координат. Не вижу ни малейшего повода принуждать к использованию декартовой. Ну хочет человек использовать гелиоцентрическую сферическую систему координат. Не вижу ни малейшего повода принуждать к использованию декартовой. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9109 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 21691 раз. Профіль 135 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 12:11 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: мое мнение аталычество это часть социалиализации необходимая для поддержания общественных связей между семьями мое мнение аталычество это часть социалиализации необходимая для поддержания общественных связей между семьями



все значно простіше

діти в багатодітних родинах це зайвий рот, який потрібно годувати, тому віддавали аталику(Віталику), щоб дитина не вмерла з голоду

після 8 років -діти це безкоштовні робітники

якщо дівчинка з 7/8років працює на кухні чи в коровнику, або пасе коз і прибирає стайню-то її годують не даром

те саме і до хлопчика який працює у тесляра або шорніка



соціальні зв'язки , які описуються вище-це банальний ...

у них снохачество було майже до кінця 19 сторіччя, це теж поглиблення соціальних зав'язків?



все значно простішедіти в багатодітних родинах це зайвий рот, який потрібно годувати, тому віддавали аталику(Віталику), щоб дитина не вмерла з голодупісля 8 років -діти це безкоштовні робітникиякщо дівчинка з 7/8років працює на кухні чи в коровнику, або пасе коз і прибирає стайню-то її годують не даромте саме і до хлопчика який працює у тесляра або шорнікасоціальні зв'язки , які описуються вище-це банальний ...у них снохачество було майже до кінця 19 сторіччя, це теж поглиблення соціальних зав'язків? prodigy Повідомлень: 12890 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3368 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 12:21 Faceless написав: Так, виживали, проте росли з комплексами і психологічними травмами, і передавали наступним поколінням. Так, виживали, проте росли з комплексами і психологічними травмами, і передавали наступним поколінням. ранее я давал инфу в каком возрасте какие нарушения имеют место. Это статистика которая не подтверждает какое либо влияние "детских травм". Кроме ЗПР, РАС и СДВГ никакие расстройства детскому возрасту не свойственны из за высокой нейропластичности. Грубо говоря сложно сломать пластилин - несформированный мозг. Жаль что вы невнимательно читаете то что я здесь размещаю.









https://medach.pro/post/2673

Возраст дебюта психических расстройств: масштабный метаанализ 192 эпидемиологических исследований

с травмами как то за уши можно связать фобии, которые легко лечатся игротерапией, но доказательств таких связей нет. Ребенок может испугаться даже собаку. Все дети боятся покойников и темноты. Прямо все травмированы?



ЗПР, РАС и СДВГ с трамвами точно не связаны, они возникают в т.ч. в благополучных семьях где ребенка любят и ценят. У сирот которых я знал лично ЗПР, РАС или СДВГ не было.



основной букет выстреливает после 13 когда мозг уже сформирован. Так что мне пожалуйста про детские травмы не пишите, это точка зрения уже устарела на момент моего рождения.



Faceless написав: А вас послухати, то краще дітей здавати в дитбудинок - там псіхологі, соціалізація, і травми заживають, як на собаці А вас послухати, то краще дітей здавати в дитбудинок - там псіхологі, соціалізація, і травми заживають, як на собаці поедьте лично в приюты и посмотрите точно ли травмированные там дети. Кого куда сдавать это ваши додумки, я таких топорных рекомендаций не даю.

Wirująświatła

Повідомлень: 30902 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Додано: Сер 19 лис, 2025 12:33

Повідомлень: 30902 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 12:33 prodigy написав: все значно простіше

prodigy написав: все значно простіше

діти в багатодітних родинах це зайвий рот, який потрібно годувати, тому віддавали аталику(Віталику), щоб дитина не вмерла з голоду все значно простішедіти в багатодітних родинах це зайвий рот, який потрібно годувати, тому віддавали аталику(Віталику), щоб дитина не вмерла з голоду а аталыки ребенка не кормили? мощная логика. Дети стали собственностью родителей относительно недавно. До этого они принадлежали обществу и отдать ребенка в другую семью не было проблемой. Мама с 15л росла в городе чужой семье пока не закончила ВУЗ. Практически чужие люди. Я их не знаю. Есть и другие кейсы когда ребенка растила подружка его мамы, пока мама налаживала личную жизнь. И ничё как то выросла девочка, давно завела семью и родила своих детей. Как трагедию или травму эти факты не подавали. Зато теперь это травма.

Faceless написав: Те, що "так було завжди" не є орієнтиром, що так і треба. Те, що "так було завжди" не є орієнтиром, що так і треба. а н

Повідомлень: 30902 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 13:07 Wirująświatła написав: У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было? У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?

Тут я вам без гіпоталамуса і сєротоніна обясню. Постити вам треба. От скоро з 28 листопада почнеться Різдвяний піст притримуйтесь 40 днів.

І з піщєвим повєдєніям наладиться, гарантую. Тут я вам без гіпоталамуса і сєротоніна обясню. Постити вам треба. От скоро з 28 листопада почнеться Різдвяний піст притримуйтесь 40 днів.І з піщєвим повєдєніям наладиться, гарантую. Banderlog

Повідомлень: 3967 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 13:15 Wirująświatła написав:



Faceless написав: А вас послухати, то краще дітей здавати в дитбудинок - там псіхологі, соціалізація, і травми заживають, як на собаці А вас послухати, то краще дітей здавати в дитбудинок - там псіхологі, соціалізація, і травми заживають, як на собаці поедьте лично в приюты и посмотрите точно ли травмированные там дети. Кого куда сдавать это ваши додумки, я таких топорных рекомендаций не даю. поедьте лично в приюты и посмотрите точно ли травмированные там дети.Кого куда сдавать это ваши додумки, я таких топорных рекомендаций не даю.

Якже ж не даєш коли кажеш, що там нормальні? Діти будуть щасливі і без батьків. АА чуйство власності це плохо достаточно концентріруватись на тому що вигідніше коли не ти значімий взрослий і вкладатися не треба.)

ну от з чого ти взяв що ніхто в дітдомі не був? Травмовані вони. Це не факт що травма приведе до того що життя піде на перекосяк, но вітсоток серйозний.

Даж знання Віталік що ти не запланірований рєбьонок а твоя мама не встигла зробити аборт травмірує. І більшість людей знають чи хотіли їх батьки, чи в тата по пяні була притуплена реакція. Якже ж не даєш коли кажеш, що там нормальні? Діти будуть щасливі і без батьків. АА чуйство власності це плохо достаточно концентріруватись на тому що вигідніше коли не ти значімий взрослий і вкладатися не треба.)ну от з чого ти взяв що ніхто в дітдомі не був? Травмовані вони. Це не факт що травма приведе до того що життя піде на перекосяк, но вітсоток серйозний.Даж знання Віталік що ти не запланірований рєбьонок а твоя мама не встигла зробити аборт травмірує. І більшість людей знають чи хотіли їх батьки, чи в тата по пяні була притуплена реакція. Banderlog

Повідомлень: 3967 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 13:21 Banderlog написав: Wirująświatła написав: У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было? У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?

Тут я вам без гіпоталамуса і сєротоніна обясню. Постити вам треба. От скоро з 28 листопада почнеться Різдвяний піст притримуйтесь 40 днів.

І з піщєвим повєдєніям наладиться, гарантую. Тут я вам без гіпоталамуса і сєротоніна обясню. Постити вам треба. От скоро з 28 листопада почнеться Різдвяний піст притримуйтесь 40 днів.І з піщєвим повєдєніям наладиться, гарантую.

Одного гражданина, ну, скажем Петю, начальство отправило в срочную командировку. Сорвался он сразу с рабочего места, и только в самолете, взлетая, он вспомнил – «Млин! Так у меня же дома кот заперт!»

Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…

Две недели спустя, мрачный Петя возвращается домой, мысленно, сожалея о том, что сейчас ему придется закапывать умершего от голода, или же от смертельного разочарования домашнего любимца, находившегося, всего в метре от запертой в холодильнике жратвы…

Примерно в таком настроении Петя открыл дверь. Нет, кот не сдох. Пройдя на кухню, Петя увидел очень злого кота, сидящего в ящике из-под лука. Плачущего, но дожирающего последнюю луковицу! Одного гражданина, ну, скажем Петю, начальство отправило в срочную командировку. Сорвался он сразу с рабочего места, и только в самолете, взлетая, он вспомнил – «Млин! Так у меня же дома кот заперт!»Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…Две недели спустя, мрачный Петя возвращается домой, мысленно, сожалея о том, что сейчас ему придется закапывать умершего от голода, или же от смертельного разочарования домашнего любимца, находившегося, всего в метре от запертой в холодильнике жратвы…Примерно в таком настроении Петя открыл дверь. Нет, кот не сдох. Пройдя на кухню, Петя увидел очень злого кота, сидящего в ящике из-под лука. Плачущего, но дожирающего последнюю луковицу! Сибарит

