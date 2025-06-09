Youtube канал - Finance.ua

Ви просили - ми робимо. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює мільйони українських родин – про субсидії. Як отримати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026? Яким буде її розмір? І що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа або учасник бойових дій? Відповіді на ці та багато інших запитань – у нашому сьогоднішньому детальному розборі.
Сьогодні в Україні відзначають день працівника фондового ринку, або як кажуть в народі день фінансистів. І ми з корисним відео для тих, хто цікавиться інвестиціями. Тож даємо цінні поради для інвесторів початківців в Україні. А допоможе нам у цьому керуючий активами компанії Апінвест фінансової групи ICU Владислав Свистунов, з яким ми зустрілися в рамках конференції Invest Talk Summit.
00:00 Цінні поради для інвесторів-початківців в Україні 01:01 Прості кроки для інвестора - з чого почати? 01:42 На що звертати увагу інвестору з нуля / В чому полягає привабливість інвестицій в Україні 03:15 Найуспішніші напрямки в Україні за критерієм ризик/прибутковість