Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:28

Субсидія 2025: Що зміниться? Хто отримає? Як оформити?



Ви просили - ми робимо. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює мільйони українських родин – про субсидії. Як отримати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026? Яким буде її розмір? І що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа або учасник бойових дій? Відповіді на ці та багато інших запитань – у нашому сьогоднішньому детальному розборі.


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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:20


Сьогодні в Україні відзначають день працівника фондового ринку, або як кажуть в народі день фінансистів. І ми з корисним відео для тих, хто цікавиться інвестиціями. Тож даємо цінні поради для інвесторів початківців в Україні. А допоможе нам у цьому керуючий активами компанії Апінвест фінансової групи ICU Владислав Свистунов, з яким ми зустрілися в рамках конференції Invest Talk Summit.

00:00 Цінні поради для інвесторів-початківців в Україні
01:01 Прості кроки для інвестора - з чого почати?
01:42 На що звертати увагу інвестору з нуля / В чому полягає привабливість інвестицій в Україні
03:15 Найуспішніші напрямки в Україні за критерієм ризик/прибутковість

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Ірина_
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