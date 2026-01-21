Youtube канал - Finance.ua

У блекаути найважливіше - світло, інтернет і зв’язок. У цьому відео розкладаємо по поличках, як облаштувати квартиру під тривалі відключення, щоб не витратити гроші дарма: від бюджетних рішень для ламп і роутера — до системи інвертор + акумулятор від 5 кВт⋅год.
Розберемо:
✅ 3 рівні автономності: бюджетний / середній / “під ключ”
✅ як не “посадити” станцію за 20–30 хвилин і що таке енергодисципліна
✅ чому генератор у квартирі — смертельно небезпечний
✅ чи працюють сонячні панелі взимку і коли вони мають сенс
✅ фінальний чеклист: що порахувати перед покупкою
Таймкоди:
00:00 — вступ: що реально потрібно під час блекауту
00:32 — рівень 1: світло + зв’язок (бюджетно)
03:13 — рівень 2: портативні станції/EcoFlow та аналоги
04:25 — важливо: генератор у квартирі — небезпечно
05:18 — рівень 3: інвертор + акумулятор 5 кВт⋅год+
07:01 — наш партнер Master Change
07:54 — сонячні панелі: міфи, ціни, реальність
09:24 — чеклист перед покупкою