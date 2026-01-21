Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 16:31



У блекаути найважливіше - світло, інтернет і зв’язок. У цьому відео розкладаємо по поличках, як облаштувати квартиру під тривалі відключення, щоб не витратити гроші дарма: від бюджетних рішень для ламп і роутера — до системи інвертор + акумулятор від 5 кВт⋅год.

Розберемо:

✅ 3 рівні автономності: бюджетний / середній / “під ключ”
✅ як не “посадити” станцію за 20–30 хвилин і що таке енергодисципліна
✅ чому генератор у квартирі — смертельно небезпечний
✅ чи працюють сонячні панелі взимку і коли вони мають сенс
✅ фінальний чеклист: що порахувати перед покупкою

Таймкоди:
00:00 — вступ: що реально потрібно під час блекауту
00:32 — рівень 1: світло + зв’язок (бюджетно)
03:13 — рівень 2: портативні станції/EcoFlow та аналоги
04:25 — важливо: генератор у квартирі — небезпечно
05:18 — рівень 3: інвертор + акумулятор 5 кВт⋅год+
07:01 — наш партнер Master Change
07:54 — сонячні панелі: міфи, ціни, реальність
09:24 — чеклист перед покупкою

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:00


ТАЙМКОДИ:

00:00 Мінімальна ціна 114 грн і “26 млрд” чорна схема — з чого стартує проблема
04:18 Свіжі дані: 17,8% нелегального ринку тютюну (майже кожна 5-та пачка сіра)
08:36 Війна змінила логістику: чому це “внутрішня проблема” і куди рухається товар
12:07 Схема №1: підпільне виробництво / контрафакт без акцизних марок
12:58 Схема №2: “5% легально — решта в тіні” через прикриття ліцензіями
13:38 Схема №3: duty free / псевдоекспорт, який “не доїжджає”
17:48 Чому підробку складно відрізнити навіть індустрії: акцизні марки й експертиза
18:56 Ознака №1: ціна нижче 114 грн = висока ймовірність нелегального товару
19:23 Ознака №2: попередження не українською / маркування duty free
19:43 Ознака №3: немає фіскального чека = ризик нелегальної операції
22:27 Позитивні практики: взаємодія зі стейкхолдерами, ТСК і профільний комітет
30:35 Інституції й БЕБ: підслідність, інструменти, “бази зразків” продукції
32:47 Електронна акцизна марка: як має працювати контроль через сканування
37:46 Підсумки: що потрібно робити системно, щоб “лупати цю скалу"

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
