Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:34

Судячи з напору, найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба. І це при тому, що він сидить на своїй ранній пенсії і його ніхто нікуди не збирається відправляти, а тим більше в окопи і на штурми, як непридатних воювати на вірну смерть! На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж. Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних - це вже за межею як для цивілізованого суспільства, в Німеччині за таке зараз сидів би. Ну, підтверджує теорію, що всі фашисти боягузи. Але найбільш прикро, що цю теорію використовує влада, і, звісно, що в своїх цілях, охранку, ДСО, ментів, охоронців дуп хоче тримати як псів, бо охорону своїх дуп вважає найважливішою задачею, а на фронт - тих, хто не, як вони вважають, не справиться з охороню їхніх дуп, "менш цінних". Від власного народу, якщо що, бо он з міндичами виплило, а це навіть не верхівка айсберга. А решту тренованих типу молодих відставників, офіцерів просто або бояться, або у самих такі родичі. От і все пояснення! Але це дорога у прірву як для країни, як це все не змінювати.

Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме, однаково було б, якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і навіть без повісток. як обмежено придатним, чи хоча б розіслали всім повістки і поставили в однакові умови. І не бронювали таку тучу тих же охоронців, і всіх, про кого вище вже писалось.
Ще й тріщить, що за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку, ніж на кафедрі за 2 роки чи в армії за півтора здорові. Так можна будь-яку сову на глобус натягнути від страху.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:45

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Пожалей эту нэтойвосну списанную в мапуту 45ти летнюю бабу Надю.
Её ж в харьковской учебке даже собаки охраняющие столовку шпилили.
Как забитого тузика.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 00:23

Золоті злитки на 8 000 000 гривень виявили у співробітника Бучанського РТЦК — при цьому задекларований річний заробіток у нього вказано всього 366 398 гривень.

Свої 1,74 кг золота у злитках Олег Коломієць задекларував, а разом з ними $35 000, €8500 готівки та ювелірні вироби із золота і срібла на 778 826 гривень.

Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба
