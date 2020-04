Як довго українці протягнуть без грошей

Додано: Вів 21 кві, 2020 10:42

antikkristall написав: vitaliy_berdinskikh написав: 24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию. 24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию.





согласен на 100%...очень хочу ошибаться, но скорее всего после 26.04. будет резкий рост заболевших COVID-19 согласен на 100%...очень хочу ошибаться, но скорее всего после 26.04. будет резкий рост заболевших COVID-19

тобто місяць карантина зекоманда тупо спустила в унітаз, по приколу тобто місяць карантина зекоманда тупо спустила в унітаз, по приколу

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/