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Як довго українці
протягнуть без грошей

Як довго українці протягнуть без грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  yama написав:карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.
2021 года? :D


http://i.piccy.info/i9/0dbf86facb4cf161 ... _VyGUL.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
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yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:50

  straponesa написав:Новый дивный мир, без зарплаты и возросшими ценами!

в каком городе принцесса проживает ? :?:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:04

  yama написав:карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.

и что я вам говорил
viewtopic.php?p=4941990#p4941990
viewtopic.php?p=4942820#p4942820
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:33

Это вирус сумасшествия , люди озверели , обнажились самые низменные стороны у многих . Много психоза , а психбольных людей лечить много лет и в общество выпускать опасно. Вечером орудует гоп стоп ....ходить даже в вдвоем опасно .
irinamuz81
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:11

В карантин надо было загонять всех приезжих из-за границы! И не просто, а под автоматами и в зону отчуждения. И выпускать после тщательного обследования. И средств меньше затратится и контроль легче. А так, миллионеры и власть живут себе припеваючи и нет дела до народа. Такое ощущение, что вверху все вовсе без мозгов! Как попугаи объявили карантин и запретили работать. А жить за что? 80% населения в торговле и это не только продукты, а очень многие жизненно важные товары! Базары и магазины промтоваров закрыты. Прокладка на кран, перегоревший утюг, я уже не говорю про поломку помасштабней, прорыв воды( кран, хомут, заглушку), холодильник.... И где, и за что это покупать, когда карантин уже второй месяц и конца не видно... Власть никогда не считается с народом! Какая бы она хорошей ни была в тех или иных вопросах.... П...сы
dyuprealex
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:42

  antikkristall написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию.



согласен на 100%...очень хочу ошибаться, но скорее всего после 26.04. будет резкий рост заболевших COVID-19

тобто місяць карантина зекоманда тупо спустила в унітаз, по приколу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 11:36

Может мое наблюдение и неверно, но почему заражены именно те, кто прошел тест?Может это и есть источник инфекции?
generator138
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:14

  generator138 написав:Может мое наблюдение и неверно, но почему заражены именно те, кто прошел тест?Может это и есть источник инфекции?

А еще всем температуру меряли. То все из-за градусников! :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:53

  irinamuz81 написав:Это вирус сумасшествия , люди озверели , обнажились самые низменные стороны у многих . Много психоза , а психбольных людей лечить много лет и в общество выпускать опасно. Вечером орудует гоп стоп ....ходить даже в вдвоем опасно .
Естественно, что по мере нищания и сидения без работы число реально голодных людей, которым терять нечего, возрастает. А под шумок этого и бандюки (патриёты) оживились, майданов нет, а им по прежнему хочется кушать, мозгов нет - а есть оружие. Именно поэтому государства вводят комендантский час. А поскольку у нас бандюки -это и есть государство, неизвестно что будет. :x
finuser370
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:04

  yama написав:
  yama написав:карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.

и что я вам говорил
viewtopic.php?p=4941990#p4941990
viewtopic.php?p=4942820#p4942820

13 мая надо такое писать, а не 21 апреля.

У нас уже собирались заканчивать карантин 29 марта.
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vitaliy_berdinskikh
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