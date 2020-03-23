Як довго українці протягнуть без грошей

Додано: Вів 21 кві, 2020 10:11

В карантин надо было загонять всех приезжих из-за границы! И не просто, а под автоматами и в зону отчуждения. И выпускать после тщательного обследования. И средств меньше затратится и контроль легче. А так, миллионеры и власть живут себе припеваючи и нет дела до народа. Такое ощущение, что вверху все вовсе без мозгов! Как попугаи объявили карантин и запретили работать. А жить за что? 80% населения в торговле и это не только продукты, а очень многие жизненно важные товары! Базары и магазины промтоваров закрыты. Прокладка на кран, перегоревший утюг, я уже не говорю про поломку помасштабней, прорыв воды( кран, хомут, заглушку), холодильник.... И где, и за что это покупать, когда карантин уже второй месяц и конца не видно... Власть никогда не считается с народом! Какая бы она хорошей ни была в тех или иных вопросах.... П...сы