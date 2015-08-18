Вообще не понимаю эту садистскую забаву! Твари, которые убивают зверей ради забавы были бы сами ради принять пулю в голову? Я понимаю, когда нечего кушать, но ради забавы. Это психически нездоровые люди, им не место в цивилизованном обществе!
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Додано: Нед 19 кві, 2020 22:14
Подонок хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках
Вообще не понимаю эту садистскую забаву! Твари, которые убивают зверей ради забавы были бы сами ради принять пулю в голову? Я понимаю, когда нечего кушать, но ради забавы. Это психически нездоровые люди, им не место в цивилизованном обществе!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 19 кві, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:21
Еще и детей хотят покалечить.
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