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Подонок хочет узаконить охоту
в нацпарках и заказниках

Подонок хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:14

Подонок хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках

https://zik.ua/ru/news/politics/sluga_n ... kah_965969
Вообще не понимаю эту садистскую забаву! Твари, которые убивают зверей ради забавы были бы сами ради принять пулю в голову? Я понимаю, когда нечего кушать, но ради забавы. Это психически нездоровые люди, им не место в цивилизованном обществе!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 19 кві, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:21

предлагается популяризировать охоты в системе дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования - путем деления терминов "охота" и "жестокое умерщвление животных".

Еще и детей хотят покалечить.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21679
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
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1
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