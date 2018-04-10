"Слуга народа" хочет узаконить охоту в нацпарках и заказника
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Так, согласно тексту документа предлагается фактически разрешить охоту в нацпарках, заказниках и других объектах природно-заповедного фонда. Кроме этого, предлагается популяризировать охоты в системе дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования - путем деления терминов "охота" и "жестокое умерщвление животных".
Подонок! Вообще не понимаю эту садистскую забаву! Твари, которые убивают зверей ради забавы были бы сами ради принять пулю в голову? Я понимаю, когда нечего кушать, но ради забавы. Это психически нездоровые люди, им не место в цивилизованном обществе! Еще и детей хотят покалечить.
hxbbgaf написав:Подонок! Вообще не понимаю эту садистскую забаву! Твари, которые убивают зверей ради забавы были бы сами ради принять пулю в голову? Я понимаю, когда нечего кушать, но ради забавы. Это психически нездоровые люди, им не место в цивилизованном обществе! Еще и детей хотят покалечить.
Охота была, есть и будет, а такие как эта мошенница Суркова скоро и мясо будут запрещать есть. Суркова это украинская грета тунберг, эта мразь нигде не работает, занимается мошенничеством через всякие зоозащитные фонды. В проекте предлагается ужесточить наказание за браконьерство и усовершенствовать законодательство в тех пунктах где вообще не прописаны нормы.