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Як отримати податкову
знижку не виходячи з дому

Як отримати податкову знижку не виходячи з дому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:24

Як отримати податкову знижку не виходячи з дому

Пропонуємо до обговорення:
ДПС нагадала, що громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку.

Дивися повний текст Як отримати податкову знижку не виходячи з дому.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:24

"К поданной декларации для получения налоговой скидки подкрепляются сканкопии документов." - дьявол спрятался в деталях, дижитализация 21 века. Особенно насмешило, что нужно приложить копию справки с ИНН
o_talavas
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