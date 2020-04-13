ДПС нагадала, що громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку.
Дивися повний текст Як отримати податкову знижку не виходячи з дому.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:24
Як отримати податкову знижку не виходячи з дому
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Дивися повний текст Як отримати податкову знижку не виходячи з дому.
Додано: Вів 21 кві, 2020 09:24
"К поданной декларации для получения налоговой скидки подкрепляются сканкопии документов." - дьявол спрятался в деталях, дижитализация 21 века. Особенно насмешило, что нужно приложить копию справки с ИНН
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