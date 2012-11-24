Несколько вопросов по фондовому рынку США

Додано: Сер 22 кві, 2020 14:06

Здравствуйте Уважаемые форумчане. Может найдеться какая то добра душа которая ответить на мои глупые вопросы. Речь пойдет о долгосрочных инвестициях в амкции через Interactive Broker.



1) В 2016 году 1 акцию Амазон можно было купить за 600 дол. А в 2020 можем продать её за 2300 дол. То есть за 10 акций Амазона можно было бы заработать 17 000 дол за 4 года? Это доходность 70% в год. Так ли это легко? То в чем загвоздка? 

2) Теперь пример Фейсбука. В 2016 1 акция стоит 100 дол а в 2020 стоит 200 дол. Вопрос. Почему одна из самых богатых фирм имеет такую низка цену за акции?

3) Как легко продавать акции в Interactive Broker? Например, если я купил акцию Амазона сегодня то смогу ли я продать ее завтра? как быстро ее купят? Покупают люди или система?



заранее спасибо за ответы!!