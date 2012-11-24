Несколько вопросов по фондовому рынку США

Здравствуйте Уважаемые форумчане. Может найдеться какая то добра душа которая ответить на мои глупые вопросы. Речь пойдет о долгосрочных инвестициях в амкции через Interactive Broker.
1) В 2016 году 1 акцию Амазон можно было купить за 600 дол. А в 2020 можем продать её за 2300 дол. То есть за 10 акций Амазона можно было бы заработать 17 000 дол за 4 года? Это доходность 70% в год. Так ли это легко? То в чем загвоздка? 2) Теперь пример Фейсбука. В 2016 1 акция стоит 100 дол а в 2020 стоит 200 дол. Вопрос. Почему одна из самых богатых фирм имеет такую низка цену за акции? 3) Как легко продавать акции в Interactive Broker? Например, если я купил акцию Амазона сегодня то смогу ли я продать ее завтра? как быстро ее купят? Покупают люди или система?
hatinger написав: 1)В 2016 году 1 акцию Амазон можно было купить за 600 дол. А в 2020 можем продать её за 2300 дол. То есть за 10 акций Амазона можно было бы заработать 17 000 дол за 4 года? Это доходность 70% в год. Так ли это легко? То в чем загвоздка?
Вы выбрали одну из лучший акций в момент сильнейшего роста. Загвоздка в том, чтобы угадать следующий "Амазон". Все не так просто, а просто смотреть в прошлое и делать выводы.
hatinger написав: 2) Теперь пример Фейсбука. В 2016 1 акция стоит 100 дол а в 2020 стоит 200 дол. Вопрос. Почему одна из самых богатых фирм имеет такую низка цену за акции?
Если вы имеет средний рост в 25%, то это очень-очень солидно. Если все-таки сама цена в размере 200$, то тут надо смотреть сколько акций и какая выходить в итоге капитализация. Например: Акция "А" цена - 2000, количество 10 тыс.. Акция "Ф" цена - 200, но количество 1 млн.. В первой акции капитализация 20 млн, а во второй 200 млн.
hatinger написав: 3) Как легко продавать акции в Interactive Broker? Например, если я купил акцию Амазона сегодня то смогу ли я продать ее завтра? как быстро ее купят? Покупают люди или система?
Продать/купить вы сможете почти мгновенно если откр. биржи (это не укр. биржа). В основном продают и покупают вы/ваш менеджер. Если говорить о "системы", то это, наверно, подразумеваете торговые роботы.. До этого вам далеко и вряд ли когда либо дойдут руки, та и особо не нужно.
hatinger 1. На рынке США более 8000 акций, какая будет лучшей через 3 года никто не знает. 2. Цена акции это абстракция. В США принято считать акции сотнями. Есть процедура сплит, когда количество акций увеличивается или уменьшается. ЭПР несколько раз делил одну акцию на части, чтобы часть стоила порядка $100. Амазон не делил. У Баффета акция стоит десятки тысяч долларов. Это эстетика, ни о чем не говорящая. 3. В общем случае, физик может купить или продать акции не влияя на цену. Хотя и в США есть неликвид. Маленький счёт в США это до 100 000 дол. ВИП клиент приват банкинга от 10 млн дол.
Спасибо всем за ответы. Еще прошу помощи в регистрации акаунта в Interactive Brokers. Сейчас я на последней стадии когда нужно добавить подтверждающие документы. Также там нужно привязать свой банк (это новая функция, потому что в ФАКах по созданию акаунта в гугле, ее нету)
Выглядит это так: когда клацаешь на find your account открываеться следующее Вопросы такие: 1) что выбирать? 2) если выираешь первое connect your bank account то там ничего не понятно. Кто то мне может обьяснить?
огромное спасибо за помощь, еще написать в поддержку, но сомневаюсь что они мне помогут