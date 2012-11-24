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Несколько вопросов по
фондовому рынку США

Несколько вопросов по фондовому рынку США
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:06

Несколько вопросов по фондовому рынку США

Здравствуйте Уважаемые форумчане. Может найдеться какая то добра душа которая ответить на мои глупые вопросы. Речь пойдет о долгосрочных инвестициях в амкции через Interactive Broker.

1) В 2016 году 1 акцию Амазон можно было купить за 600 дол. А в 2020 можем продать её за 2300 дол. То есть за 10 акций Амазона можно было бы заработать 17 000 дол за 4 года? Это доходность 70% в год. Так ли это легко? То в чем загвоздка? 
2) Теперь пример Фейсбука. В 2016 1 акция стоит 100 дол а в 2020 стоит 200 дол. Вопрос. Почему одна из самых богатых фирм имеет такую низка цену за акции?
3) Как легко продавать акции в Interactive Broker? Например, если я купил акцию Амазона сегодня то смогу ли я продать ее завтра? как быстро ее купят? Покупают люди или система?

заранее спасибо за ответы!!
hatinger
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:04

Одно из мнений

  hatinger написав: 1)В 2016 году 1 акцию Амазон можно было купить за 600 дол. А в 2020 можем продать её за 2300 дол. То есть за 10 акций Амазона можно было бы заработать 17 000 дол за 4 года? Это доходность 70% в год. Так ли это легко? То в чем загвоздка? 

Вы выбрали одну из лучший акций в момент сильнейшего роста. Загвоздка в том, чтобы угадать следующий "Амазон". Все не так просто, а просто смотреть в прошлое и делать выводы.
  hatinger написав: 2) Теперь пример Фейсбука. В 2016 1 акция стоит 100 дол а в 2020 стоит 200 дол. Вопрос. Почему одна из самых богатых фирм имеет такую низка цену за акции?

Если вы имеет средний рост в 25%, то это очень-очень солидно. Если все-таки сама цена в размере 200$, то тут надо смотреть сколько акций и какая выходить в итоге капитализация.
Например: Акция "А" цена - 2000, количество 10 тыс.. Акция "Ф" цена - 200, но количество 1 млн.. В первой акции капитализация 20 млн, а во второй 200 млн.

  hatinger написав: 3) Как легко продавать акции в Interactive Broker? Например, если я купил акцию Амазона сегодня то смогу ли я продать ее завтра? как быстро ее купят? Покупают люди или система?

Продать/купить вы сможете почти мгновенно если откр. биржи (это не укр. биржа). В основном продают и покупают вы/ваш менеджер. Если говорить о "системы", то это, наверно, подразумеваете торговые роботы.. До этого вам далеко и вряд ли когда либо дойдут руки, та и особо не нужно.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:15

hatinger
1. На рынке США более 8000 акций, какая будет лучшей через 3 года никто не знает.
2. Цена акции это абстракция. В США принято считать акции сотнями. Есть процедура сплит, когда количество акций увеличивается или уменьшается. ЭПР несколько раз делил одну акцию на части, чтобы часть стоила порядка $100. Амазон не делил. У Баффета акция стоит десятки тысяч долларов. Это эстетика, ни о чем не говорящая.
3. В общем случае, физик может купить или продать акции не влияя на цену. Хотя и в США есть неликвид.
Маленький счёт в США это до 100 000 дол. ВИП клиент приват банкинга от 10 млн дол.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:31

Re: Несколько вопросов по фондовому рынку США

  St/2 написав:У Баффета акция стоит десятки тысяч долларов. Это эстетика, ни о чем не говорящая.


а 300 000 (300 тисяч) $ за 1 акцію - як вам такий фінт ушамі Баффута? :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 19:14

greenozon
Давно не отслеживаю дедушку, 30к или 300к это не так важно, SPY в очередной раз переиграл Омаху.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 21:58

Спасибо всем за ответы. Еще прошу помощи в регистрации акаунта в Interactive Brokers. Сейчас я на последней стадии когда нужно добавить подтверждающие документы. Также там нужно привязать свой банк (это новая функция, потому что в ФАКах по созданию акаунта в гугле, ее нету)

Выглядит это так:
Зображення
когда клацаешь на
find your account
открываеться следующее
Зображення
Вопросы такие:
1) что выбирать?
2) если выираешь первое connect your bank account то там ничего не понятно. Кто то мне может обьяснить?

огромное спасибо за помощь,
еще написать в поддержку, но сомневаюсь что они мне помогут
hatinger
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:13

У меня не получается открыть счет в IB, уже месяц письма им пишу.
Да и с свифтом, по отзывам, куча траблов.
Возможно, действительно, будет проще открыть счет у украинского брокера и не париться.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:52

hatinger
Вам в ФБ группе ответили, Вы выбрали не тот формат пополнения.

Electron
Никаких проблем не наблюдаю.
St/2
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