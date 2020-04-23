RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Імпорт молочних продуктів
збільшився майже на 168%

Імпорт молочних продуктів збільшився майже на 168%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:04

Імпорт молочних продуктів збільшився майже на 168%

Пропонуємо до обговорення:
За перший квартал 2020 року імпорт молочної продукції склав 67,4 млн, що на 167,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, повідомила прес-служба Асоціації виробників молока (АВМ).

Дивися повний текст Імпорт молочних продуктів збільшився майже на 168%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:04

Это какой то позор.
p_a_l
 
Повідомлень: 2801
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна збільшила імпорт гречки майже в 7 разів
R2 » Чет 23 кві, 2020 09:07
3 290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 15:50
omb
Товарообіг роздрібної торгівлі цьогоріч збільшився на 16%
R2 » Чет 23 кві, 2020 10:33
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 10:33
sensei
Майже 50% українців не мають жодних заощаджень (опитування)
R2 » Сер 22 кві, 2020 09:28
8 707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 19:58
kuinamor58

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.