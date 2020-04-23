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Імпорт молочних продуктів збільшився майже на 168%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 15:04
Пропонуємо до обговорення:
За перший квартал 2020 року імпорт молочної продукції склав 67,4 млн, що на 167,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, повідомила прес-служба Асоціації виробників молока (АВМ).
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Додано: Чет 23 кві, 2020 15:04
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