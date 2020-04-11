Але такий вид підробітку - шахрайство, яке позбавить вас особистих коштів.
Дивися повний текст Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:31
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:31
судя по тексту статьи, выгодоприобретатель такого вида мошенничества - Фейсбук.... странненько...
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