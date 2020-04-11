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Новий вид шахрайства: в оренду
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Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:31

Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі

Пропонуємо до обговорення:
Але такий вид підробітку - шахрайство, яке позбавить вас особистих коштів.

Дивися повний текст Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:31

судя по тексту статьи, выгодоприобретатель такого вида мошенничества - Фейсбук.... странненько...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 11:54

Автор посмотрел ІТ-бороду и решил с этого сделать новость))).
RomaL
 
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