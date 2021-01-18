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Новий вид шахрайства: в оренду
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Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:24

мозг включите! рекламы той же инсты, то есть ее оплата должна происходит с карты банка на чье имя создан аккаунт фейсбука, правила читайте
kariffan2020
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:05

Судя по всему этих мошенников крышует Пейсбук — если дать ссылку на эту статью в коментариях к рекламе этих мошенников, то ссылку удалят (скроют от всех кроме вас) и они даже сообщат вам, что данная статья "нарушает нормы сообщества"... а если собрать данные сколько мошенники кинули и на какие суммы, то становится ясно, что выгоднее всего такое мошенничество именно Мордокниге ;)
sadbuttrue
 
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