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Новий вид шахрайства: в оренду
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Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:24

мозг включите! рекламы той же инсты, то есть ее оплата должна происходит с карты банка на чье имя создан аккаунт фейсбука, правила читайте
kariffan2020
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:05

Судя по всему этих мошенников крышует Пейсбук — если дать ссылку на эту статью в коментариях к рекламе этих мошенников, то ссылку удалят (скроют от всех кроме вас) и они даже сообщат вам, что данная статья "нарушает нормы сообщества"... а если собрать данные сколько мошенники кинули и на какие суммы, то становится ясно, что выгоднее всего такое мошенничество именно Мордокниге ;)
sadbuttrue
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 01:34

Market Master это конченые мошенники
vladovcarenko2018
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:41

Сдаю в Маркет Мастер аккаунт. все четко

vladovcarenko2018 Не знаю, с чего вы решили что они мошенники. У меня с ними все четко
vergeles_ilya
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 16:20

Доброго дня.я сьогодні теж здала в оренду.так ні грошей ні сторінки фб.це їхній ном.телефону.+380663651754.якщо можете поширите що це грабіжники фб.
lastezenkotana
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23

Узнала о рекламном акаунте когда на мою страничку стали приходить сообщения о долге за рекламу, я сначала их игнорировала потому что никакой рекламы не давала, но потом стала разбираться, оказалось что на моем аккаунте действительно полно рекламы и подвязана моя банковская карта ( благо она была пуста), а долг за рекламу растёт. Поначалу не знала что с этим делать, потом стала писать в службу поддержки и отправлять скрины, нашла на мое имя ещё одну страничку только с моим именем без всего, но с рекламой ( в итоге эту страничку смогла удалить), реклама с основного акаунта не удаляется наверное из за долга, там уже больше 100$ набежало ( хорошо что я поставила ограничение средств на рекламу и не пополняла карту). Думаю, расчет был на то что я буду оплачивать чью-то рекламу, а не вышло. В итоге зайти на ads manager с Фейсбук уже нельзя, а отдельное приложение я не скачивала.
krutiy2000
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 10:53

Якщо хтось знає як позбутись цих шахраїв, відключити цю рекламу і тд, то відгукніться, будь ласка.
@obrotskaa_k (телеграм)
obrotskaa_k
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:32

Пподскажите, а чем грозит сдача в аренду гугл-аккаунта? В телеграме канал headline Украіна предлагает 10 долларов в месяц.
svpumker
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