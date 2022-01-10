Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі

Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23

Узнала о рекламном акаунте когда на мою страничку стали приходить сообщения о долге за рекламу, я сначала их игнорировала потому что никакой рекламы не давала, но потом стала разбираться, оказалось что на моем аккаунте действительно полно рекламы и подвязана моя банковская карта ( благо она была пуста), а долг за рекламу растёт. Поначалу не знала что с этим делать, потом стала писать в службу поддержки и отправлять скрины, нашла на мое имя ещё одну страничку только с моим именем без всего, но с рекламой ( в итоге эту страничку смогла удалить), реклама с основного акаунта не удаляется наверное из за долга, там уже больше 100$ набежало ( хорошо что я поставила ограничение средств на рекламу и не пополняла карту). Думаю, расчет был на то что я буду оплачивать чью-то рекламу, а не вышло. В итоге зайти на ads manager с Фейсбук уже нельзя, а отдельное приложение я не скачивала.