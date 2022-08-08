Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:24
мозг включите! рекламы той же инсты, то есть ее оплата должна происходит с карты банка на чье имя создан аккаунт фейсбука, правила читайте
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:05
Судя по всему этих мошенников крышует Пейсбук — если дать ссылку на эту статью в коментариях к рекламе этих мошенников, то ссылку удалят (скроют от всех кроме вас) и они даже сообщат вам, что данная статья "нарушает нормы сообщества"... а если собрать данные сколько мошенники кинули и на какие суммы, то становится ясно, что выгоднее всего такое мошенничество именно Мордокниге ;)
Додано: Чет 13 тра, 2021 13:41
Сдаю в Маркет Мастер аккаунт. все четко
vladovcarenko2018 Не знаю, с чего вы решили что они мошенники. У меня с ними все четко
Додано: Пон 23 сер, 2021 16:20
Доброго дня.я сьогодні теж здала в оренду.так ні грошей ні сторінки фб.це їхній ном.телефону.+380663651754.якщо можете поширите що це грабіжники фб.
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23
Узнала о рекламном акаунте когда на мою страничку стали приходить сообщения о долге за рекламу, я сначала их игнорировала потому что никакой рекламы не давала, но потом стала разбираться, оказалось что на моем аккаунте действительно полно рекламы и подвязана моя банковская карта ( благо она была пуста), а долг за рекламу растёт. Поначалу не знала что с этим делать, потом стала писать в службу поддержки и отправлять скрины, нашла на мое имя ещё одну страничку только с моим именем без всего, но с рекламой ( в итоге эту страничку смогла удалить), реклама с основного акаунта не удаляется наверное из за долга, там уже больше 100$ набежало ( хорошо что я поставила ограничение средств на рекламу и не пополняла карту). Думаю, расчет был на то что я буду оплачивать чью-то рекламу, а не вышло. В итоге зайти на ads manager с Фейсбук уже нельзя, а отдельное приложение я не скачивала.
Додано: Нед 26 вер, 2021 10:53
Якщо хтось знає як позбутись цих шахраїв, відключити цю рекламу і тд, то відгукніться, будь ласка.
@obrotskaa_k (телеграм)
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:32
Пподскажите, а чем грозит сдача в аренду гугл-аккаунта? В телеграме канал headline Украіна предлагает 10 долларов в месяц.
|