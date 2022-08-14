RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий вид шахрайства: в оренду
беруть сторінку в соцмережі

Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:16

samademchuk123 здраствуйте дайте пожалуста информацию
romankuzmich367
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити...
R2 » Суб 05 лис, 2022 07:45
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 07:45
l_zadov
Sony представила новий флагманський смартфон з...
R2 » П'ят 02 вер, 2022 22:19
4 418
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 вер, 2022 22:01
moveton
Гетманцев хоче запровадити новий податок на обмінники —...
R2 » Нед 14 сер, 2022 09:31
1 290
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 22:22
5_10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3261)
20.11.2022 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.