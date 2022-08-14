Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:16
samademchuk123 здраствуйте дайте пожалуста информацию
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romankuzmich367
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