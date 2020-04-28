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"Укрнафта" за перший квартал року отримала 850 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:03
Пропонуємо до обговорення:
"Укрнафта" в січні-березні 2020 року отримала 852,629 млн чистого збитку проти 295,998 млн грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:03
Епоха бідності скінчилась... Принаймі для Коломойського.
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